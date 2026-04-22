Beşiktaş'a Leverkusen'den bir yıldız daha! Grimaldo'dan sonra Tapsoba

Beşiktaş, yeni sezon öncesi savunma hattını yeniden şekillendirmek için rotasını Almanya’ya çevirdi. Bayer Leverkusen’in yıldızı Edmond Tapsoba, siyah-beyazlıların stoper listesinde üst sıralara yükselirken yüksek maliyetine rağmen transfer ihtimali masada.

  • Beşiktaş, yaz transfer döneminde stoper hattına takviye yapmayı öncelik haline getirdi ve Bayer Leverkusen'den Edmond Tapsoba'yı listesine ekledi.
  • Teknik heyet, Emanuel Agbadou'nun yanına üst düzey bir stoper transfer etmeyi planlıyor.
  • Felix Uduokhai ile yolların ayrılması bekleniyor.
  • Burkina Fasolu Tapsoba'nın piyasa değeri yaklaşık 35 milyon euro olarak gösteriliyor ve Leverkusen'deki geleceği netlik kazanmamış durumda.
  • Tapsoba bu sezon Leverkusen formasıyla 40 maçta 5 gol ve 3 asist kaydetti.

Beşiktaş, yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırırken stoper hattına takviye yapmayı öncelik haline getirdi.

Siyah-beyazlılar, Grimaldo'dan sonra Bayer Leverkusen forması giyen Edmond Tapsoba'yı da listesine ekledi.

Beşiktaş, Grimaldo için de girişimlerini sürdürüyor.
STOPER ROTASYONU DEĞİŞİYOR

Teknik heyetin planlamasına göre Emanuel Agbadou'nun yanına üst düzey bir stoper transfer edilmesi hedefleniyor.

Bu doğrultuda Felix Uduokhai ile yolların ayrılması beklenirken, Tapsoba ismi öne çıkan adaylardan biri oldu.

Tapsoba'nın güncel piyasa değeri 35 milyon euro.
YÜKSEK MALİYET, BÜYÜK HEDEF

Piyasa değeri yaklaşık 35 milyon euro olarak gösterilen Burkina Fasolu savunmacının Leverkusen'deki geleceği netlik kazanmış değil.

Beşiktaş yönetimi, transfer şartlarını araştırarak süreci şekillendirmeyi planlıyor.

SEZON PERFORMANSI

Edmond Tapsoba bu sezon Leverkusen formasıyla 40 maçta görev alırken 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Sergen Yalçın'dan yıldız isme kesik! Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i
Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

