Beşiktaş, yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırırken stoper hattına takviye yapmayı öncelik haline getirdi.
Siyah-beyazlılar, Grimaldo'dan sonra Bayer Leverkusen forması giyen Edmond Tapsoba'yı da listesine ekledi.
STOPER ROTASYONU DEĞİŞİYOR
Teknik heyetin planlamasına göre Emanuel Agbadou'nun yanına üst düzey bir stoper transfer edilmesi hedefleniyor.
Bu doğrultuda Felix Uduokhai ile yolların ayrılması beklenirken, Tapsoba ismi öne çıkan adaylardan biri oldu.
YÜKSEK MALİYET, BÜYÜK HEDEF
Piyasa değeri yaklaşık 35 milyon euro olarak gösterilen Burkina Fasolu savunmacının Leverkusen'deki geleceği netlik kazanmış değil.
Beşiktaş yönetimi, transfer şartlarını araştırarak süreci şekillendirmeyi planlıyor.
SEZON PERFORMANSI
Edmond Tapsoba bu sezon Leverkusen formasıyla 40 maçta görev alırken 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.