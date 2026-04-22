Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e güle güle!

Beşiktaş, kiralık olarak kadrosunda bulunan Cengiz Ünder için satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla ligde 25 maçta 1066 dakika süre aldı. Tecrübeli futbolcu bu süreçte 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

  • Beşiktaş, Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve oyuncu sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecek.
  • 28 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde 25 maçta 1066 dakika süre alarak 5 gol ve 3 asist kaydetti.
  • Cengiz Ünder, Eylül ayında teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebiyle Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kiralanmıştı.
  • Oyuncu 2023 yılında Olympique Marseille'den Fenerbahçe'ye transfer olmuş, ardından Los Angeles FC'ye kiralanmış ve sezon başında Beşiktaş'a katılmıştı.

Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması kapsamında kadroda değişiklikler netleşmeye başladı. Eylül ayında teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebiyle Fenerbahçe'den kiralanan Cengiz Ünder'in takımda kalmayacağı kesinleşti.

OPSİYON KULLANILMAYACAK

Siyah-beyazlı yönetim, 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu devreye sokmama kararı aldı. Bu gelişmeyle birlikte Cengiz Ünder'in sezon sonunda kulübüne geri dönmesi bekleniyor.

Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla isteneni veremedi.
SON YILLARDA SÜREKLİ DEĞİŞİM

Oyuncunun son yıllardaki kulüp değişiklikleri dikkat çekti. 2023 yılında Olympique Marseille'den Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz, ardından MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiralandı. Kısa süreli bu deneyimin ardından Türkiye'ye dönen futbolcu, sezon başında Beşiktaş'a katılmıştı.

Cengiz Ünder'in bir başka takıma kiralanması söz konusu.
SEZON PERFORMANSI

