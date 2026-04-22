Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması kapsamında kadroda değişiklikler netleşmeye başladı. Eylül ayında teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebiyle Fenerbahçe'den kiralanan Cengiz Ünder'in takımda kalmayacağı kesinleşti.
OPSİYON KULLANILMAYACAK
Siyah-beyazlı yönetim, 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu devreye sokmama kararı aldı. Bu gelişmeyle birlikte Cengiz Ünder'in sezon sonunda kulübüne geri dönmesi bekleniyor.
SON YILLARDA SÜREKLİ DEĞİŞİM
Oyuncunun son yıllardaki kulüp değişiklikleri dikkat çekti. 2023 yılında Olympique Marseille'den Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz, ardından MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiralandı. Kısa süreli bu deneyimin ardından Türkiye'ye dönen futbolcu, sezon başında Beşiktaş'a katılmıştı.
SEZON PERFORMANSI
Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla ligde 25 maçta 1066 dakika süre aldı. Tecrübeli futbolcu bu süreçte 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.