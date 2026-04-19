Beşiktaş'tan 2. Rashica hamlesi! Galatasaraylı yıldızı istiyor

Beşiktaş, yeni sezon planlamasında kanat hattını yenilemek için Noa Lang’ı gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, oyuncu için Napoli ile görüşmeye hazırlanıyor. Daha önce benzer şekilde Milot Rashica transferinde izlenen modelin bu transferde de uygulanabileceği ifade ediliyor.

  • Beşiktaş, yaz transfer döneminde kanat rotasyonunu değiştirmek için Napoli'de bonservisi bulunan Noa Lang'ı hedef olarak belirledi.
  • Siyah-beyazlı kulüp, Hollandalı futbolcu için Napoli'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.
  • Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, oyuncunun menajeriyle İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi.
  • Lang, devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak gelmiş ve performansıyla dikkat çekmişti.
  • Beşiktaş altyapısından yetişen Lang'ın transferinde Milot Rashica transferine benzer bir model uygulanabilecek.

Beşiktaş, yaz transfer dönemine yönelik çalışmalarında önceliği hücum hattına verdi.

Kanat rotasyonunu değiştirme kararı alan siyah-beyazlı yönetim, bu doğrultuda ilk hedef olarak Noa Lang ismini belirledi.

Noa Lang Galatasaray'da kiralık olarak forma giyiyor.
NAPOLI İLE MASA KURULACAK

Devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak gelen ve performansıyla dikkat çeken Hollandalı oyuncu için Beşiktaş'ın girişimlere başladığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların, bonservisi Napoli'de bulunan Lang için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı ifade edildi.

Galatasaray'ın Lang'ın bonservisini alması beklenmiyor.
ADALI'DAN İLK TEMAS

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, oyuncunun menajeriyle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu temasın ardından Napoli ile resmi görüşme kararı alındığı aktarıldı.

Noa Lang, kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak bakıyor.
HEDEF GERİ DÖNÜŞ

Siyah-beyazlı yönetimin, altyapı geçmişi bulunan Noa Lang'ı yeniden kulübe kazandırmayı hedeflediği belirtildi.

Daha önce benzer şekilde Milot Rashica transferinde izlenen modelin bu transferde de uygulanabileceği ifade ediliyor.

