Beşiktaş, yaz transfer dönemine yönelik çalışmalarında önceliği hücum hattına verdi.
Kanat rotasyonunu değiştirme kararı alan siyah-beyazlı yönetim, bu doğrultuda ilk hedef olarak Noa Lang ismini belirledi.
NAPOLI İLE MASA KURULACAK
Devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak gelen ve performansıyla dikkat çeken Hollandalı oyuncu için Beşiktaş'ın girişimlere başladığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların, bonservisi Napoli'de bulunan Lang için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı ifade edildi.
ADALI'DAN İLK TEMAS
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, oyuncunun menajeriyle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu temasın ardından Napoli ile resmi görüşme kararı alındığı aktarıldı.
HEDEF GERİ DÖNÜŞ
Siyah-beyazlı yönetimin, altyapı geçmişi bulunan Noa Lang'ı yeniden kulübe kazandırmayı hedeflediği belirtildi.
Daha önce benzer şekilde Milot Rashica transferinde izlenen modelin bu transferde de uygulanabileceği ifade ediliyor.