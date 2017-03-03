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Nazi diplomaSİSİ

Merkel, Sisi’nin ayağına gitti. Ancak Almanya darbeciye gösterdiği ilgiyi Türkiye’den esirgedi! Alman belediyesi gurbetçilerle buluşmak isteyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın toplantısı için salon vermedi! Gerekçe ise otopark yetersizliğiydi!

Nazi diplomaSİSİ
İkiyüzlü yine haddini aştı. Hitler ruhuna geri dönen Almanya, Türkiye'ye karşı büyük terbiyesizlik yaptı. gazetesinin Türkiye muhiri Deniz Yücel, "Terör örgütü propangandası" yapmak suçundan tutuklandı. Ancak kendi ülkesindeki teröristlere göz yuman Almanya, Yücel'i bahane edip Türkiye'ye saldırmaya başladı. Başını Başbakan Merkel'in çektiği grup, firari Can Dündar'la birlikte Türkiye'ye saldırdı. Ancak Almanya'nın son davranışı bardağı taşırdı. Adalet Bakanı Bozdağ, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) davetlisi olarak Gaggenau kentinde bir toplantı yapacaktı. Ancak Gaggenau Belediyesi, Festhalle Bad Rotenfels Salonu'nda yapılacak toplantı için verilen izni iptal ettiklerini açıkladı. Gerekçe olarak da otopark yetersizliği anlatıldı. Almanya bu küstahlığı yaparken Başbakan Merkel, soluğu Mısır'da aldı. Darbeci Sisi'nin ayağına gidip toplantı yaptı. Bu buluşma ise Avrupa'nın iki yüzlü tavrını bir kez daha ortaya çıkardı.

ZEYBEKÇİ DE ENGELLENDİ
Almanya'da bir küstahlık da Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'ye yapıldı. Zeybekçi'ye Köln'de toplantı salonu verilmedi. Bu skandallar üzerine Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Erdmann, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Erdmann'a Türkiye'nin protestosu hem sözlü hem de yazılı nota ile iletildi. İki bakanın vatandaşlarla yapacağı toplantıya izin verilmemesini demokratik ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığı gibi ifade özgürlüğüne aykırı bir tutum olduğunu da vurguladı.


* Bakan Bozdağ, "Almanya'nın yaptığı insan haklarına aykırı" dedi. Programını iptal edip Türkiye'ye dönme kararı aldı.
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