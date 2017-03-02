Bozdağ'dan Almanya'ya sert tepki

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da gerçekleştireceği toplantısı skandal bir gerekçeyle iptal edildi. Bakan Bozdağ Almanya'nın kararına sert tepki gösterdi. Bozdağ şöyle konuştu:



"KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL"

"Sivil toplum örgütleriyle ve vatandaşlarımızla sohbet etme imkanı bulduk. O nedenle Fransız hükümetine teşekkürlerimi sunuyorum. Toplantıya saatler kala belediye aldığı kararla toplantını yapılmasını iptal etti. Buldukları başka yerlerde polis toplantı yapılması konusunda sorun çıkardı. Maalesef bugün izinleri alınmış, her türlü çalışması yapılmış bir buluşmayı yapma fırsatı bulamadık. Her defasında insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü üzerine konuşmalar yapan ve kendileri dışındaki herkesi bu konudaki eksikleriyle suçlayan, bunu eleştiri haline getiren Alman makamlarının, Türk toplumun bir toplantı yapmasına tahammül etmemesi kabul edilebilir bir şey değildir."

"BÖYLE DEMOKRASİ OLABİLİR Mİ?"

"Türk toplumunun bir toplantı yapmasına tahammül etmemesi kabul edilebilir bir şey değil. Toplantı hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin teminat altına aldığı bir hak. Hem AB'nin hem Avrupa Konseyi'nin hem demokratik hukuk devletlerinin vazgeçilmez özelliklerinden biri. İnsanlar bir araya geliyor izin vermiyorsunuz. Bunun adına da demokrasi diyorsunuz, biz de ifade hürriyeti var diyorsunuz. Kusura bakılmasın bu demokrasiyle ifade hürriyetiyle ifade edilebilir bir şey değil. Hukuk devletine yakışan bir şey hiç değil. Bir toplumun toplantı yapmasına izin vermeyen görüşme yapmasına izin vermeyen demokrasi olabilir mi?

"TERÖRİSTLERE HER TÜRLÜ DESTEK VAR FAKAT BİZE ENGEL ÇIKARIYORLAR"

"Daha önce de örneklerini gördük. Sayın cumhurbaşkanımız Almanya'daki Türk toplumuna hitap edecekti ama izin verilmedi. Ama terörist başı Murat Karayılan'ın Kandil'den video konferans yoluyla Almanya'da taraftarlarına ifade edebilme imkanı tanındı. Teröristlere ifade hakkı var ama demokratik bir ülkenin bakanı toplantıda görüşlerini açıklayamıyor. Ne biçim demokrasidir ki teröristler için her türlü himaye, destek var ama meşru hükümetler için sadece görüşünü söylemek isteyenler için engel çıkartılıyor. Bunun adı demokrasi değildir."

"TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ GÜÇLÜ, İFADE HÜRRİYETİ VARDIR"

"Türkiye'de herkes kendisini ifade etmek için istediği toplantıyı yapabilir. Almanya'dan kim Türkiye'de açıklama yapmak istiyorsa Türkiye'nin bütün belediyeleri onlara açıktır. Türkiye'de demokrasi güçlü, ifade hürriyeti vardır. Türkiye'deki demokratik ortamı görsünler. Ama burada demokrasi insan hakları ve insan hakları sözleşmesiyle bağdaşmayan yaklaşımla karşı karşıyayız."

'ADALET BAKANI İLE TOPLANTIYI İPTAL ETTİM'

"Bakan Zeybekçi'nin programları da iptal edildi. Bugün toplantıya gitmiş olsaydık Adalet Bakanı'nın talebi üzerine görüşmemiz olacaktı. Bazı konuları ele alma imkanımız olacaktı. Ancak iptal edilince ben de Adalet Bakanı ile olan randevuyu iptal ettim ve bu toplantı olmayacak. Buradan Türkiye'ye döneceğiz."



