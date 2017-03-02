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Terörün üssü !

Türkiye'ye ifade özgürlüğü ve demokrasi dersi vermeye kalkışan , Bakan Bozdağ'ın konuşmasını engelleyerek gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. , ve DHKP-C'li teröristlerin üs olarak kullandığı Almanya'da Türkiye karşıtı lobi ise zirve yaptı.

Terörün üssü Almanya!

terör örgütlerinin faaliyetlerine meşru alan açmaya devam ediyor. Terör örgütlerine yönelik uygulanan politikalarla örgütler Almanya'yı kendilerine sığınak olarak kullanıyor.

İŞTE ALMANYA'NIN GERÇEK YÜZÜ!
İfade özgürlüğü ve demokrasiden bahseden Almanya, açık açık teröristlere kalkan oluyor. 2007 ve 2017 yılları arasında Türkiye Almanya'dan 182 teröristin iadesini istedi. Fakat Almanya teröristleri sahiplenmeyi tercih etti. Türkiye'nin iadesini istediği 182 teröristten sadece üçünü iade eden Almanya 179 teröristin ise iade edilmesi talebine karşılık vermedi.
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  • 02 Mart 2017, Perşembe 19:20
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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sabir sabir

Yazik Almanyaya bu akli kim veriyor?Böyle yapacagina is birligine gitse fazlasiyla kazancli cikacak bunu göremiyormu Alman yetkililer...Demekki ipler baskalarinin elinde :(

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.03.2017 01:52
barischmann barischmann

almanyada demokrasi maskesi altinda teröristlerin avrupadaki en büyük üssü olan almanya artik demokrasi insanlik haklari yalanlariyla kimseyi kandiramiyor yakinda lamanyada teröristler en büyük partiyi kuracaklar hazirliklar yapiliyor merkelin hepsinden haberi var en büyük destekcisi zaten kendileridirler:

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.03.2017 22:51
Mahmut Mahmut

Almanya'nın terör örgütleri ile sıkı fıkı dostlukları insanlığın midesini bulandırıyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 02.03.2017 20:30
mehmet mehmet

domuz alamanya.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 02.03.2017 20:09
Ramba Samba Ramba Samba

Demokrasi, insanhaklari özgürlüklere küfür edeceginiz günler yakin demistik Daha bunlar başlangic AB birbirini yiyecek ve MEXICO ABDingiltereyi yiyecek inanmiyormusunuz BEKLEYIN bizde bekliyoruz Abdingiltere yikilmadan Dünyaya Huzur gelecegini mi zannediyorsunuz

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 02.03.2017 19:50
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