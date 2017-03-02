Terörün üssü Almanya!

Almanya terör örgütlerinin faaliyetlerine meşru alan açmaya devam ediyor. Terör örgütlerine yönelik uygulanan politikalarla örgütler Almanya'yı kendilerine sığınak olarak kullanıyor.
İŞTE ALMANYA'NIN GERÇEK YÜZÜ!
İfade özgürlüğü ve demokrasiden bahseden Almanya, açık açık teröristlere kalkan oluyor. 2007 ve 2017 yılları arasında Türkiye Almanya'dan 182 teröristin iadesini istedi. Fakat Almanya teröristleri sahiplenmeyi tercih etti. Türkiye'nin iadesini istediği 182 teröristten sadece üçünü iade eden Almanya 179 teröristin ise iade edilmesi talebine karşılık vermedi.
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Yazik Almanyaya bu akli kim veriyor?Böyle yapacagina is birligine gitse fazlasiyla kazancli cikacak bunu göremiyormu Alman yetkililer...Demekki ipler baskalarinin elinde :(
almanyada demokrasi maskesi altinda teröristlerin avrupadaki en büyük üssü olan almanya artik demokrasi insanlik haklari yalanlariyla kimseyi kandiramiyor yakinda lamanyada teröristler en büyük partiyi kuracaklar hazirliklar yapiliyor merkelin hepsinden haberi var en büyük destekcisi zaten kendileridirler:
Almanya'nın terör örgütleri ile sıkı fıkı dostlukları insanlığın midesini bulandırıyor.
domuz alamanya.
Demokrasi, insanhaklari özgürlüklere küfür edeceginiz günler yakin demistik Daha bunlar başlangic AB birbirini yiyecek ve MEXICO ABDingiltereyi yiyecek inanmiyormusunuz BEKLEYIN bizde bekliyoruz Abdingiltere yikilmadan Dünyaya Huzur gelecegini mi zannediyorsunuz
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