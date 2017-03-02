Terörün üssü Almanya!

Almanya terör örgütlerinin faaliyetlerine meşru alan açmaya devam ediyor. Terör örgütlerine yönelik uygulanan politikalarla örgütler Almanya'yı kendilerine sığınak olarak kullanıyor.



İŞTE ALMANYA'NIN GERÇEK YÜZÜ!

İfade özgürlüğü ve demokrasiden bahseden Almanya, açık açık teröristlere kalkan oluyor. 2007 ve 2017 yılları arasında Türkiye Almanya'dan 182 teröristin iadesini istedi. Fakat Almanya teröristleri sahiplenmeyi tercih etti. Türkiye'nin iadesini istediği 182 teröristten sadece üçünü iade eden Almanya 179 teröristin ise iade edilmesi talebine karşılık vermedi.



