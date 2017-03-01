Doğan Holding hisseleri çakıldı

Petrol Ofisi'nde örgütlü şekilde akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı iddiasına ilişkin iş adamları Aydın Doğan ile Ersin Özince'nin de aralarında bulunduğu 47 sanığın yargılandığı davada, Aydın Doğan hakkında bir sonraki duruşmaya zorla getirilme kararı çıkarıldı.



DOĞAN'IN HİSSELERİ ÇAKILDI

Kararın ardından Doğan'ın onursal başkanlığını yürüttüğü Doğan Holding hisselerine de sert düşüş yaşandı. İlk seansı yatay tamamlayan Doğan Holding hisseleri, haberin ardından ikinci seans başlangıcında sert satışlarla karşılaşarak yüzde 7 düşüşle 0.66'ya kadar geriledi. Grup hisselerinden Hürriyet Gazetecilik ise yüzde 3 civarı satışın ardından aynı saat itibarıyla yüzde 1.43 kayıpla 0.69 liradan işlem görüyor.



DEVLETİ ZARARA UĞRATTI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, POAŞ'ın 2001-2008 yılları arasında yurtdışından Türkiye'ye akaryakıt ithalatı yaptığı ve Gümrük Birliği olmayan ülkelerden yapılan ithalatın birlik üyesi olan İngiltere'den yapılmış gibi gösterdiği öne sürülerek, gümrüklere sahte belge ibraz ederek vergi muafiyeti sağlandığı, vergi kaçırıldığı ve devletin POAŞ tarafından zarar uğratıldığı belirtiliyor.



AYDIN DOĞAN HAKKINDA 24 YIL 6 AY HAPİS İSTENİYOR

İddianamede iş adamları Aydın Doğan ve Ersin Özince'nin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından sekiz yıl altı aydan 24 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.



SAVCILIK HÜRRİYET HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Doğan Grubu bünyesindeki Hürriyet gazetesinin hafta sonunda manşetinde yer alan 'Karargah rahatsız' şeklindeki haberle ilgili olarak da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

