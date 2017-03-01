Hürriyet yine haddini aştı

Geçtiğimiz günlerde 'Karargah rahatsız' başlığıyla darbe provokasyonu yapan Hürriyet gazetesi yeni bir skandala daha imza attı. Gazetenin bugünkü birinci sayfasında yer alan karikatürle yine darbe provokasyonu yapıldı. Latif Demirci imzalı karikatürde, "asker uyuyor, rahatsız etmeyin" şeklinde bir mesaj verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genelkurmay Başkanlığının tepkisinden sonra açıklama üstüne açıklama yapan Hürriyet'in ısrarla tavrını sürdürmesi Doğan medyasının kime ve neye hizmet ettiğini açıkça ortaya koyuyor.

İşte Hürriyet'in birinci sayfasındaki o karikatür: