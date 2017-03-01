Hürriyet yine haddini aştı

Geçtiğimiz günlerde 'Karargah rahatsız' başlığıyla darbe provokasyonu yapan Hürriyet gazetesi yeni bir skandala daha imza attı. Gazetenin bugünkü birinci sayfasında yer alan karikatürle yine darbe provokasyonu yapıldı. Latif Demirci imzalı karikatürde, "asker uyuyor, rahatsız etmeyin" şeklinde bir mesaj verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genelkurmay Başkanlığının tepkisinden sonra açıklama üstüne açıklama yapan Hürriyet'in ısrarla tavrını sürdürmesi Doğan medyasının kime ve neye hizmet ettiğini açıkça ortaya koyuyor.
İşte Hürriyet'in birinci sayfasındaki o karikatür:
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Hürriyetin bu öz güvenine ve cüretine bakılırsa yine ortağı olduğu ve ödüllere boğulduğu Türkiye düşmanı ülkeler tarafından daha önceki Hükümetlere defalarca yaptığı gibi algı operasyonu emri verildi.Bu hizmet ettiği ülkelerden büyük garantiler almasa bu denli rahat provakasyon yapamaz.Ne yazıkki bu provakatörler Cumhuriyet tarihi boyunca istedikleri gibi at oynattı ve hiç bir güç bunlara mani olamadı ve sessiz çoğunluğu böylece sopa göstererek susturdular ve alçak çıkarlarını sonuna kadar korudular.Bu algıların bir sebebi daha olabilir doğan ilk defa suçlandığı konulardan gerçek şekilde sorgulanıyor bunları sulandırma ve unutturma taktikleride olabilir bu adamlar şeytanla dans eder bir kez olsun ayağına bastırmaz.
Aydoğağan bukadar cesareti nerden aliyor belkide bizim bilmediğimiz devletin bildiği onun sono olacak birşey olmalı kaybedecek birşeyimyok seçim den önce ortalığı bulandırmak istiyor yatutarsa mantığla hareket ediyor, şu bilmelisin Aydın doğan sen artık bir hiçsin picamayla başbakanları karşılama dönemi bitti.
hürriyet bu cüreti nerden alıyor...ve biz devlet olarak hürriyetin sayısız skandal haberlerine daha ne kadar tahammül edeceğiz...
eee şimdi bu AÇIKCA DARBEYE TEŞVİK DEĞİL Mİ...
BU GAZETELER KENDİSİNİ TÜRKİYE DEN BÜYÜK GÖRÜYORLAR HERHALDE YAPTIKLARI YANLARINA KAR KALMAMALI.GAZETECİ GAZETECİLİĞİNİ YAPACAK AYAR VERMEYECEK O DÖNEMLER GERİDE KALDI GERİ ZEKALILAR BUNU ANLAYAMADI MI HALA.SİZLERDEN BU MİLLET ARTIK TİSKİNDİ HERKES GÖRDÜ SİZ HALA KENDİNİZİ GÖREMEDİNİZ KİME NEYE HİZMET ETTİĞİNİZİ YAZIK.
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