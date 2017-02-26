Doğan medyasına bir tepki daha

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli'de yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'dan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gücünü kaybettiğini söyleyenlere en güzel cevabı, ordunun yaptığı harekatlarla verdiğini söyledi.

TSK'nın 15 Temmuz öncesine göre çok daha güçlü ve kuvvetli olduğunu ifade eden Bakan Işık, TSK'nın içindeki hainler temizlendikçe gücüne güç katmaya devam edeceğini kaydetti.

"Son günlerde büyük bir üzüntüyle ve esefle TSK'yı siyasetin içine çekme gayretlerini görüyoruz." diyen Fikri Işık, "TSK'yı siyasetin içine çekme çabaları, beyhude çabalardır. Bu siyasetin muhatabı siyasettir. Siyasetin muhatabı TSK ve onun komuta kademesi değildir. Varsa eleştiriniz, Milli Savunma Bakanı olarak ben varım. Hükümet olarak da AK Parti hükümeti var. Başkomutan olarak da Sayın Cumhurbaşkanımız var. TSK içindeki hainlerden temizlendikçe, milletiyle el ele verdikçe, bazı mihraklar rahatsızlık duyuyorlar. Evet TSK, milli ve manevi değerlerimize sonuna kadar bağlıdır." ifadesini kullandı.

"BU GAYRET İÇİNDE OLANLARA ÇAĞRIM, BU İŞTEN VAZGEÇİN"

TSK'nın demokratik Türkiye'nin çok önemli bir kurumu olduğunu anlatan Işık, şöyle konuştu:

"Böyle bir kurumu gündelik tartışmaların içine çekerek siyasetin içine çekmeye çalışmak, TSK'ya yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Buradan bu gayret içinde olanlara çağrım, bu işten vazgeçin. Varsa söyleyeceğiniz bir şey bana söyleyin. Bu kadar büyük başarılara ardı ardına imza atan TSK'ya haksız ve mesnetsiz eleştiriler yöneltmek, iyi niyetle izah edilebilecek bir durum kesinlikle olamaz. Bu coğrafyada çocuklarımıza çok daha güçlü bir Türkiye bırakmak istiyorsak, TSK'yı hem çok güçlü tutmak durumundayız insan kaynağını hem de onu çok güçlü silahlarla ve mühimmatlarla donatmak durumundayız."





"TSK'NIN İHTİYAÇ DUYDUĞU ÇOK ÖNEMLİ SİLAHLARI TÜRKİYE ÜRETEBİLİYOR"

Milli Savunma Bakanı Işık, savunma sanayisinin son 15 yılda büyük başarılara imza attığını aktararak, şu anda yaptıkları gemiyi ve helikopteri ihraç etme durumuna geldiğini vurguladı.

TSK'nın ihtiyaç duyduğu çok önemli silahları Türkiye'nin kendi üretebildiğini belirten Işık, bunların dosta güven verdiğini, ancak bazılarını da rahatsız ettiğini söyledi.

Fikri Işık, birlik ve beraberliği korudukça Türkiye'nin geleceğe güvenle yürüyeceğini ifade ederek, "Tekrar El Bab operasyonunun bitmesi vesilesiyle TSK'ya, Genelkurmay Başkanımızdan, orada görev yapan bütün erimize kadar her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah başarılarımızı daim etsin." diye konuştu.