Baronlara uyarı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 241 milyon yatırımla hayata geçirdiği 51 hizmet binasının toplu açılış töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, ekonomiye dair özetle şunları söyledi:



Ülkemize yönelik saldırıların en önemli araçlarından biri de ekonomidir. Elbette bu alanda kendi eksiklerimizden, sıkıntılarımızdan kaynaklanan sorunlar yok değil, var. Nitekim dün gerek Cumhurbaşkanlığı'ndaki ekonomi danışmanlarımla gerekse hükümetteki ekonomiden sorumlu bakan arkadaşlarımızla başta Başbakanımız olmak üzere bir çalışma yaptık.



Özellikle 2013 yılından beri maruz kaldığımız tüm saldırılar ekonomi boyutuyla kurgulanmakta ve sahnelenmektedir. Bu durumun ekonomiyi durdurma, bu tür çağrılardan sanayicilerimize 'yatırım yapmayın, paranızı bankada tutun' söylemlerine kadar pek çok emaresi açıkça ortadadır.



'Paranızı bankada tutun' dendiği zaman bu ne demektir biliyor musunuz? 'Paranı o finans kuruluşlarının sahiplerine ver, onlar hiçbir yatırım yapmadan reel sektöre oradan korkunç vurgunlar vursun' demektir. 'Ülkenin reel sektörüne değil paranı bankaya yatır bankanın patronları kimlerse onlar da vurgunu vursun'.



Finans sektörünün sahibi durumunda olanlar eğer bu ülkede girişimciye, yatırımcıya gerekli kredi musluklarını açmıyorsa açık söylüyorum, kim ne derse desin, karşısında bizi bulacaktır, hükümeti bulacaktır.



YatırımcI kredi alabilecek ki, mevcut yatırımı varsa onu genişletsin veya yeni yatırımlara gitsin. Bu yatırım yapıldığı zaman istihdam olacak. İstihdam olunca üretim olacak. Bir de eğer bu kredi muslukları açıldığında insanı çıldırtırcasına yüksek faizle olmaz.



Acımasız parayı kullananları ben ekonomik terör estiriyorlar diye vasıflandırıyorum.



Türkiye'nin en önemli markası olan İstanbul'a bir gün bölücü örgüt diğer gün DEAŞ tarafından saldırılması tesadüfi değildir.



Bakıyorsunuz tarlada domates 1 lira, geliyor çarşıya, pazara eve aldığımız zaman 7-8 lira, ta buralara kadar çıkıyor. İnsaf, insaf. Gıda Tarım Bakanlığımız tedbirini alması lazım.



Sayın Putin'le de görüştüm. Biz Rusya'ya domates, üzüm bunları satmak istiyoruz. Lira ve Ruble üzerinden satış olacak.



Esasen 2013 yılından bu yana ardı ardına yaşadığımız hadiseler göstermektedir ki, Türkiye, yeni bir İstiklal mücadelesi içindedir. İsimlerinin, söylemlerinin farklı olduğuna bakmayın. PKK, DEAŞ, FETÖ, YPG, DHKPC ve diğerleri, hepsi de aynı senaryonun oyuncularıdır, birbirlerinden farkı yoktur.



Tüm terör örgütlerinin tek bir vazifesi, tek bir misyonu var. Bu da milli birliğimizi bozmak.



Dün Diyarbakır'da o kanı bozuklar, o alçaklar yine güvenlik güçlerimize saldırdılar, kan döktüler. 4 şehidimiz var. Daha önce de İstanbul'da, Ankara'da, Gaziantep'te, Diyarbakır'da, Mardin'de, Elazığ'da, Adana'da aynı amaçla saldırıyorlar.







YERLE YEKSAN EDECEĞİZ

Erdoğan, "Terör örgütlerine meydan okuyorum. Elinizden geleni ardınıza koymayın. 2013 yılında Gezi olaylarında sokakları ateşe verilen vandallara nasıl meydanı bırakmadıysak, 17-25 Aralık'ta hukuk darbesine nasıl eyvallah etmediysek, mahalli idareler, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde bizi yıkmaya çalışanlara nasıl fırsat vermediysek, 15 Temmuz'da nasıl milletimizle birlikte başarısızlığa uğrattıysak yine yerle yeksan edeceğiz.