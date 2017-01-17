Yol Durumu
  1. Ankara'da korkutan patlama! Nedeni belli oldu
  2. Eylem hazırlığındaki 15 PKK'lı terörist yakalandı

Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar

, “Terör örgütlerinin ve destekçilerinin amacı, milli birliğimizi tehdit etmek, Türkiye’nin önünü kesmek ve 2023 hedeflerini sabote etmektir” dedi.

Erdoğandan çarpıcı açıklamalar
, resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, terör örgütlerinin hedeflerinin arkasında ekonomik mesajların yer aldığını belirterek, "Terör örgütlerinin ve destekçilerinin amacı, milli birliğimizi tehdit etmek, Türkiye'nin önünü kesmek ve 2023 hedeflerini sabote etmektir. Terör örgütlerinin hedeflerine ve eylemlerine baktığımızda, işin gerisinde bir ekonomik mesajın da bulunduğunu görüyoruz. Özellikle 2013 yılından beri maruz kaldığımız tüm saldırılar ekonomi boyutuyla kurgulanmakta ve sahnelenmektedir. Ekonomide kurulan tuzakları da bölgemizde oynanan oyunları da hep birlikte yerle yeksan edeceğiz. Şer odaklarının tüm oyunlarına, tuzaklarına inat, inşallah Yeni Türkiye'nin inşasını hızlandıracak, 2023 hedeflerimize koşacağız" dedi.

Etiketler:
  • 17 Ocak 2017, Salı 21:12
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
patriot patriot

Terör örgütlerini yöneten gizli servislerin ajanlarına ve finansör bankerlere gayri nizami mukabele edilmeli, kısas uygulanmalı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.01.2017 00:08
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar