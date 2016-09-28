Beşiktaş sahasında Kiev ile berabere kaldı!

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. maçında evinde ağırladığı Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile 1-1 berabere kaldı.



Vodafone Arena'da oynanan maçta Beşiktaş'ın golünü 29. dakikada Ricardo Quaresma atarken, Dinamo Kiev'in golü 65. dakikada Viktor Tsygankov'dan geldi.

Dinamo Kiev karşısında ilk yarıda baskılı bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, özellikle kanatları kullanarak rakip kaleye yüklendi. Orta alanda topa sahip olan ve rakibini yarı alanına hapseden siyah-beyazlılar, Talisca ve Aboubakar ile Dinamo Kiev kalesinde tehlike oluşturdu. Savunmada fazla sıkıntı yaşamayan Beşiktaş, 29. dakikada Quaresma'nın serbest vuruştan attığı mükemmel golle 1-0 öne geçti. Siyah-beyazlılar, bu golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Beşiktaş, bu yarıda 5 şut çekerken, 5 kez de korner kullandı.Dinamo Kiev ise karşılaşmaya savunma ağırlıklı başladı. Öncelikle gol yememeyi düşünen Ukrayna ekibi, ani ataklarla pozisyon bulmaya çalıştı. Quaresma'nın golüne engel olamayan Dinamo Kiev, yediği golün ardından daha atak bir oyun ortaya koysa da bu yarıda etkili olamadı ve devreyi yenik kapadı. Ukrayna temsilcisi ilk 45 dakikada tek şut dahi atamazken, korner köşesine sadece 1 kez gidebildi.İlk yarıda elde ettiği skor avantajıyla ikinci devreye kontrollü başlayan Beşiktaş, beraberlik golünü bulmak için yüklenen Dinamo Kiev karşısında zaman zaman zor anlar yaşadı. Orta sahadaki üstünlüğü rakibine kaptıran siyah-beyazlılar, 65 dakikada Tsyankov'un golüne engel olamadı. Beşiktaş, sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak grupta puanını 2'ye çıkardı.

Dinamo Kiev ise beraberlik golünü bulmak amacıyla ikinci yarıda daha atak bir oyun sergiledi. Aradığı golü 65. dakikada bulan Ukrayna temsilcisi, sahadan beraberlikle ayrılıp gruptaki ilk puanını aldı.

KARA KARTAL GRUPTA 2. SIRAYA YÜKSELDİ!

Beşiktaş bu sonuçla grupta puanını 2'ye yükselterek, haftayı 2. sırada tamamladı. Dinamo Kiev ise 1 puanla 3. sıraya yerleşti. Gruptaki diğer maçta ise Napoli, evinde Benfica'yı 4-2 yendi. Napoli grupta 3 puanla liderliğe yükselirken, Benfica ise 1 puanla son sırada kaldı.