Quaresma'dan Vodafone Arena'yı coşturan gol!

28 Eylül 2016, Çarşamba
Benfica karşısında Talisca'nın serbest vuruşuyla 1 puanı alan Beşiktaş, Dinamo Kiev karşısında bu kez Quaresma'nın jeneriklik frikiğiyle öne geçme sevinci yaşadı. Quaresma ayrıca Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Arena'da ilk golü atan futbolcu olarak tarihe geçti.
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