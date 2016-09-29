Beşiktaş, Dinamo Kiev karşısında fırsat tepti!

29 Eylül 2016, Perşembe
Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, A Haber ekranlarına telefonla bağlanarak Beşiktaş ile Dinamo Kiev arasında oynanan ve 1-1 sona eren Devler Ligi mücadelesini değerlendirdi.
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