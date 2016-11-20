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Karizmayı çizdirdi!

kendisini soğukta saatlerce bekleyen İskoç hayranlarını üzdü. Uzatılan kağıtlara imza yerine çizik attı...

Karizmayı çizdirdi!
Evsizlerle ilgili bir sosyal sorumluluk projesi için İskoçya'nın başkenti Edinburg'a giden , hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. 42 yaşındaki star ilk kez ziyaret ettiği ülkede hayranlarından büyük ilgi gördü. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen hayranları DiCaprio'nun yemek yediği restoranın önünde uzun süre bekledi. Leonardo DiCaprio, öğle yemeği yediği mekanın çıkışında kendisini bekleyenlerin imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Ancak ünlü oyuncunun attığı imzalar çok konuşuldu. Yakışıklı yıldız, 20 yıllık şöhreti boyunca imza dağıtmaktan sıkılmış olacak ki uzatılan kağıtları karalayıp yoluna devam etti. DiCaprio'nun bu tavrı sosyal medyada eleştiri konusu oldu.
Etiketler:
  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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