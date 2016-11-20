Karizmayı çizdirdi!

Evsizlerle ilgili bir sosyal sorumluluk projesi için İskoçya'nın başkenti Edinburg'a giden Leonardo DiCaprio, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. 42yaşındaki star ilk kez ziyaretettiği ülkede hayranlarındanbüyük ilgi gördü. Soğuk veyağmurlu havaya rağmenhayranları DiCaprio'nun yemekyediği restoranın önünde uzunsüre bekledi. Leonardo DiCaprio, öğle yemeği yediği mekanın çıkışında kendisini bekleyenlerin imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Ancak ünlü oyuncunun attığı imzalar çok konuşuldu. Yakışıklı yıldız, 20 yıllık şöhreti boyunca imza dağıtmaktan sıkılmış olacak ki uzatılan kağıtları karalayıp yoluna devam etti. DiCaprio'nun bu tavrı sosyal medyada eleştiri konusu oldu.
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