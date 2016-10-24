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Tek başına 72 teröristi öldürdü

Yerli ve milli insansız hava aracımız Bayraktar, silahlandırıldıktan sonra katıldığı larda büyük başarı sağladı terör örgütlerinin korkulu rüyası oldu.

Tek başına 72 teröristi öldürdü

Kısa süre önce silahlandırılarak terörle mücadelede aktif rol üstlenen Yerli İnsansız Hava AracıBayraktar TB2, bölücü terör örgütü PKK'nın korkulu rüyası oldu.

SINIR ÖTESİNDE KİRİK GÖREVLERE KATILIYOR
lara ilk katıldığı günden itibaren aldığı görevleri büyük bir başarıyla yerine getiren Bayraktar hem yurt içinde hem de sınır ötesinde kritik görevler üstleniyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Basyan terörist kampı bölgesinde tespit edilen üç terörist, silahlıİHA ile etkisiz hale getirildi.

2 AYDA 72 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ
Dünyanın en iyi İHA'ları arasında gösterilen ve ROKETSAN tarafından geliştirilen füzelerle silahlandırıldıktan sonra ilk operasyonuna 8 Eylül 2016 tarihinde çıkan Bayraktar, Hakkari bölgesinde göreve başladığından bu yana, 72 teröristi etkisiz hale getirdi.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi 18:48
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