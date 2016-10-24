Tek başına 72 teröristi öldürdü

Kısa süre önce silahlandırılarak terörle mücadelede aktif rol üstlenen Yerli İnsansız Hava AracıBayraktar TB2, bölücü terör örgütü PKK'nın korkulu rüyası oldu.

SINIR ÖTESİNDE KİRİK GÖREVLERE KATILIYOR

Operasyonlara ilk katıldığı günden itibaren aldığı görevleri büyük bir başarıyla yerine getiren Bayraktar hem yurt içinde hem de sınır ötesinde kritik görevler üstleniyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Basyan terörist kampı bölgesinde tespit edilen üç terörist, silahlıİHA ile etkisiz hale getirildi.

2 AYDA 72 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Dünyanın en iyi İHA'ları arasında gösterilen ve ROKETSAN tarafından geliştirilen füzelerle silahlandırıldıktan sonra ilk operasyonuna 8 Eylül 2016 tarihinde çıkan silahlı İHA Bayraktar, Hakkari bölgesinde göreve başladığından bu yana, 72 teröristi etkisiz hale getirdi.



