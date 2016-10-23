Bayraktar, teröristleri böyle yok etti!

Milli insansız hava aracı Bayraktar Doğu ve Güneydoğu'da güvenlik güçlerinin adeta kolu kanadı oluyor. Bayraktar eli kanlı terör örgütü mensuplarına göz açtırmıyor. Bayraktar, teröristlerin önce bulunduğu noktayı işaretliyor, ardında da teröristleri imha ediyor. Hakkari kırsalındaki görüntülenen PKK'lı teröristlerin öldürülme anları Bayraktar'ın kamerasına işte böyle yansıdı. A Haber Yurt Haber Şefi Kerim Ulak'ın özel haberi...
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