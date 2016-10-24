Bakanlık teröristlerin vurulma anını paylaştı

24 Ekim 2016, Pazartesi
Milli Savunma Bakanlığı Hakkari'de öldürülen 3 teröristin silahlı İHA tarafından vurulma anının görüntülerini yayınladı.
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