ABD'deki ininde saklanan Fetullah Gülen, devletin tüm noktalarını ele geçirmeye kalktı. Atadığı imamlar sayesinde kanlı emellerini gerçekleştirmek istedi. O imamlardan biri de Emre Uslu'ydu. Teröristbaşı Gülen'in has adamı olan Uslu, 1997 yılında Polis Akademisi'ni bitirdi. Emniyet'te komiser yardımcısı olarak görev yaptı. ABD'de yüksek lisans eğitimi gördü. Uslu, burada FETÖ ve CIA hesabına çalıştı. Ardından kapatılan Taraf gazetesinde köşe yazdı. Bu sayede FETÖ'nün algı operasyonlarını kaleme alıp, yürüttü. Ancak FETÖ'nün kirli yüzü ortaya çıkınca ABD'ye firar etti. İşte Gülen'in "Propaganda imamı" olan Emre Uslu, ABD'nin Virginia eyaletinde TAKVİM objektiflerine yakalandı. FETÖ Karargahı Kırmızı Bülten'le aranan Uslu'nun, örgütün önemli finansörlerinden İsa Saraç'ın başkanı olduğu Virginia International University'de ders verdiği ortaya çıktı. Terörist Uslu'nun yine Virginia'daki George Mason University'nin hemen bitişiğindeki bir evde oturduğu belirlendi. Uslu'nun, FETÖ'nün insan kaynakları merkezi gibi çalışan üniversitede yurtdışından gelen öğrencilere ders verdiği anlaşıldı. Ancak asıl mesaisi öğretim üyeliği değil, FETÖ'nün propaganda işleriydi! Uslu, burada Twitter ile Yeni Yön adlı haber sitesinde operasyonel paylaşımları organize etmekle meşguldü. Öte yandan Uslu'nun cirit attığı okul, adeta FETÖ'nün karargâhı! Bu üniversiteye giden FETÖ yöneticilerinden bazıları şunlar: Darbe girişimi gecesi "Keşke albay olsaydım, darbe olursa millet sokağa çıkmaz" diyen Prof. Dr. Osman Özsoy... 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının olduğu saatlerde FETÖ terörizmi propagandası yapan sunucu Şemsettin Efe... FETÖ'cü eski futbolcu Hakan Şükür...Basketbolcu Enes Kanter. Ayrıca Samanyolu TV'nin sunucularından Metin Yıkar da çocuklarını bu üniversitede okutuyor.



DARBE TWEETİ ATTI

Teröristbaşı Gülen'in prenslerinden olan Uslu, 14 Temmuz'da "Bilet paramı ödemek isteyen tweetçiler lütfen 22 Temmuz-2 Ağustos arasında Washington-İstanbul bileti alın. E-mailimi biliyorsunuz" diye tweet atmıştı. Bu tweet, tıpkı darbeden bir gün önce "Yatakta basıp şafakta asacaklar" tweeti atan Tuncay Opçin gibi Uslu'nun da darbeden haberdar olduğunu gösteriyordu.



ARANANLAR LİSTESİNDE

FETÖ'cü Emre Uslu, suçluların iadesi konusunda anlaşmamız bulunan sözde müttefikimiz ABD'de FETÖ koruması altında... Emre Uslu'nun Türkiye'de arandığı en önemli dosyalar ise Tevhid Selam ve Tahşiye kumpası dosyaları. Uslu, 19 Ocak 2014'te Adana'da MİT TIR'larının FETÖ tarafından durdurulma operasyonunu da kapsayan Tevhid Selam kumpası davasının Gülen'le birlikte baş sanıklarından biri. Ayrıca Uslu hakkında Fetullah Gülen ile birlikte 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'casusluk' ve 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlarından da Şubat 2015'te yakalama kararı çıkarılmıştı. Uslu, 28 Ekim 2015'ten beri de Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan en çok aranan teröristler listesinde yer alıyor.







1) FETÖ'nün kara kutusu olan Emre Uslu, geçtiğimiz günlerde görev yaptığı üniversiteye gitti. Ders verdikten sonra otoparktaki lüks aracına yöneldi. Bu sırada TAKVİM tarafından görüntülendi.







2) Uslu'nun 1 gün sonra yine üniversitede dersi vardı. Terörist Uslu, ders sonrası bir öğrencisiyle konuşurken muhabirimiz tarafından görüntülendi.







3) ABD'ye kaçan Uslu, lükste sınır tanımadı. Son model aracına binerken objektifimize yakalandı. Uslu'nun çocukları da bölgedeki en pahalı okulda okumaktaydı.



ABDURRAHMAN ŞİMŞEK-SERKAN BAYRAKTAR



