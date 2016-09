İşte Fuat Avni

SABAH, FETÖ 'nün merkez karargâhına dönüşen ABD 'deki örgüt imamlarını buldu. Türkiye'de çeşitli dava ve soruşturmalardan haklarında yakalama kararı bulunan ve bir kısmı kırmızı bülten muadili difüzyonla aranan FETÖ imamları, ABD'de ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor. Türkiye'nin; FETÖ yöneticiliğinden, 15 Temmuz darbe girişimini organize etmekten, Balyoz, Tevhid Selam, Tahşiye kumpaslarından ve Fuat Avni hesabını yönetmekten aradığı örgüt yöneticilerini, inlerinde görüntüledik.SABAH Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek'in bulup görüntülediği örgüt yöneticilerinden biri Fuat Avni hesabının lideri de olan Aydoğan Vatandaş . İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı dosyada FETÖ'nün illegal istihbarat havuzunda toplanan bilgileri Fuat Avni hesabından paylaşan lider isim olarak geçen Aydoğan Vatandaş, bu hesaptan attığı tweetlerle 15 Temmuz'un altyapısını hazırlamıştı. 2006'dan beri ABD'de yaşayan Aydoğan Vatandaş, FETÖ'nün medya ayağının en etkili isimlerinden biri. Vatandaş, şu anda yalnızca ABD'nin değil, dünyanın en büyük haber sitelerinden biri olan The Huffington Post'ta örgüt propagandası içeren, Türkiye aleyhine makaleler yazıyor. ABD'deki Türkiye aleyhtarı örgüt lobisinin önemli isimlerinden olan Aydoğan Vatandaş, çeşitli konferanslara katılarak Türkiye'yi karalamaya çalışıyor. Vatandaş'ın, ABD'de Rıza Zarrab'la ilgili soruşturmayı yürüten Savcı Preet Bharara'nın ofisini sık sık ziyaret ettiği de belirtiliyor. Aydoğan Vatandaş, Ergenekon Terör Örgütü adını ilk defa 1996'da kullanan kişi... Vatandaş, FETÖ'nün 'çatı din projesi'ne zemin hazırlamaya çalışan isimlerden biri olarak biliniyor. Vatandaş, ezoterik tarikatları model alan FETÖ'nün, ezoterizm üzerine araştırmalarıyla tanınan isimlerinden biri.Aydoğan Vatandaş, savcılıkça hazırlanan dosyada Fuat Avni trol çetesinin başı olarak gösteriliyor. FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe sürecinden sonra propaganda amacıyla açtığı Fuat Avni hesabını yöneten kişinin Aydoğan Vatandaş olduğu bilgisini, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Türk makamlarına verdi. Hesabı ilk kuran ve deşifre olan Haberdar sitesinin yayın yönetmeni Said Sefa'dan sonra Fuat Avni hesabını Aydoğan Vatandaş yönetmeye başlamıştı. Vatandaş'ın, Fuat Avni hesabının gizli lideri olduğu Türkiye'ye geldiğinde bu hesabı kullanması üzerine ortaya çıktı.Vatandaş, 2014-2015'te Türkiye'ye toplam 7 kez giriş-çıkış yaptığı tarihlerde yakayı ele verdi. Aydoğan Vatandaş'ın Twitter'da @fuatavni @fuatavnifuat @fuat avni_f @fuataliavni kullanıcı adlı hesapları yönettiği, Türkiye'deyken doruk.net iletişim tarafından sunulan 'WiSpotter' isimli platform üzerinden Twitter erişimi sağladığı belirlendi.Vatandaş, 1988'de Deniz Lisesi'nden mezun oldu. 1995'te Deniz Harp Okulu'ndan ayrıldıktan sonra aynı yıl Aksiyon dergisinde gazeteciliğe başladı. FETÖ'nün özel olarak yetiştirdiği Vatandaş, 2009-2011 arasında The New School'da medya alanında yüksek lisans, Pensilvanya'daki Alvernia Üniversitesi'nde doktora yaptı. Aynı zamanda Today's Zaman gazetesinde çalıştı. Vatandaş'ın ABD'de belli periyotlarla örgüt lideri Gülen'le toplantı yaptığı belirtiliyor.