İşte Fuat Avni

TÜRKİYE ALEYHİNE YAZIYOR
SABAH Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek'in bulup görüntülediği örgüt yöneticilerinden biri Fuat Avni hesabının lideri de olan Aydoğan Vatandaş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı dosyada FETÖ'nün illegal istihbarat havuzunda toplanan bilgileri Fuat Avni hesabından paylaşan lider isim olarak geçen Aydoğan Vatandaş, bu hesaptan attığı tweetlerle 15 Temmuz'un altyapısını hazırlamıştı. 2006'dan beri ABD'de yaşayan Aydoğan Vatandaş, FETÖ'nün medya ayağının en etkili isimlerinden biri. Vatandaş, şu anda yalnızca ABD'nin değil, dünyanın en büyük haber sitelerinden biri olan The Huffington Post'ta örgüt propagandası içeren, Türkiye aleyhine makaleler yazıyor. ABD'deki Türkiye aleyhtarı örgüt lobisinin önemli isimlerinden olan Aydoğan Vatandaş, çeşitli konferanslara katılarak Türkiye'yi karalamaya çalışıyor. Vatandaş'ın, ABD'de Rıza Zarrab'la ilgili soruşturmayı yürüten Savcı Preet Bharara'nın ofisini sık sık ziyaret ettiği de belirtiliyor. Aydoğan Vatandaş, Ergenekon Terör Örgütü adını ilk defa 1996'da kullanan kişi... Vatandaş, FETÖ'nün 'çatı din projesi'ne zemin hazırlamaya çalışan isimlerden biri olarak biliniyor. Vatandaş, ezoterik tarikatları model alan FETÖ'nün, ezoterizm üzerine araştırmalarıyla tanınan isimlerinden biri.
Belli aralıklarla Gülen'i Pensilvanya'da ziyaret eden Aydoğan Vatandaş, ABD'de rahat bir yaşam süren FETÖ yöneticilerinden sadece biri.
FUAT AVNİ BİLGİSİNİ FBI PAYLAŞTI
Aydoğan Vatandaş, savcılıkça hazırlanan dosyada Fuat Avni trol çetesinin başı olarak gösteriliyor. FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe sürecinden sonra propaganda amacıyla açtığı Fuat Avni hesabını yöneten kişinin Aydoğan Vatandaş olduğu bilgisini, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Türk makamlarına verdi. Hesabı ilk kuran ve deşifre olan Haberdar sitesinin yayın yönetmeni Said Sefa'dan sonra Fuat Avni hesabını Aydoğan Vatandaş yönetmeye başlamıştı. Vatandaş'ın, Fuat Avni hesabının gizli lideri olduğu Türkiye'ye geldiğinde bu hesabı kullanması üzerine ortaya çıktı.
TÜRKİYE'YE 2 YILDA 7 KEZ GELDİ
Vatandaş, 2014-2015'te Türkiye'ye toplam 7 kez giriş-çıkış yaptığı tarihlerde yakayı ele verdi. Aydoğan Vatandaş'ın Twitter'da @fuatavni @fuatavnifuat @fuat avni_f @fuataliavni kullanıcı adlı hesapları yönettiği, Türkiye'deyken doruk.net iletişim tarafından sunulan 'WiSpotter' isimli platform üzerinden Twitter erişimi sağladığı belirlendi.
Aydoğan Vatandaş, Brezilya'ya kaçan eski TSK imamı Hamidullah Öztürk'le bu ülkede görüştü.
GÜLEN'İN 'ALTIN ÇOCUĞU'
Aydoğan Vatandaş, 1988'de Deniz Lisesi'nden mezun oldu. 1995'te Deniz Harp Okulu'ndan ayrıldıktan sonra aynı yıl Aksiyon dergisinde gazeteciliğe başladı. FETÖ'nün özel olarak yetiştirdiği Vatandaş, 2009-2011 arasında The New School'da medya alanında yüksek lisans, Pensilvanya'daki Alvernia Üniversitesi'nde doktora yaptı. Aynı zamanda Today's Zaman gazetesinde çalıştı. Vatandaş'ın ABD'de belli periyotlarla örgüt lideri Gülen'le toplantı yaptığı belirtiliyor.
Vatandaş, 15 Temmuz'dan önce New Jersey'de bir parkta tankın üzerinde fotoğraf çektirdi ve bu fotoğrafı örgüt üyeleriyle paylaşarak 'darbe mesajı' verdi.
Haber: Abdurrahman ŞİMŞEK/ABD - Fotoğraflar: Serkan BAYRAKTAR
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ayi avni elbet birgun belani bulacaksin aynen baban serefsiz feto deccali gibi
Koskoca ülkeyiz amerikada bulun bir meczup suikastle indirin avniyi
abd dünyada özel terörist yetiştirme devleti, abd nin genin de var, tarihine bakın apaçi, ve kovboy karışımlı, şimdide fetö teröristlerini yetiştiriyor, yok efendim biz onların terörist olduğunu çözemedik, geç onu bin ladini nasıl bir saniyeden çözdünüz, fetö teröristlerini mi çözemiyorsunuz, abd kendi yetiştirdiği teröristi çözdürür mü abd kendini kandırıyor ve İnşallah bütün teröristler abd nin başını yer.
ALLAHIM ülkeme hainliklik edenleri vatansız bırak, onlara bu dünyada cehennemi yaşat ve soylarını kurut ahiretleride cehennem çukurlarından bir çukur eyle yarabbi.
Türkiyeyi satma karşılığında abd de rahat bir hayat. damarlarınızda kan değil. cıraat dolanıyor pislikler.
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