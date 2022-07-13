Yaz ayı besin zehirlenmesinden güneş çarpmasına kadar pek çok sorunla geliyor!

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar rekor kırıyor. Artan hava sıcaklıkları en çok kronik hastalığı olanları tehdit ediyor. Hemen herkes ishalden kalp hastalıklarına güneş çarpmasından ayak mantarına kadar pek çok sağlık probleminden yakınıyor. Peki bu hastalıklara karşı hangi tedbirleri almak gerekiyor? Prof. Dr. Osman Erk, yaz hastalıklarıyla mücadelede alınması gereken tedbirlere değiniyor.
SAĞLIĞI TEHDİT EDER
Havaların ısınmasıyla birlikte vücut daha çok terliyor. Su ve elektrolit kaybediyor. Bu aylarda besinler çok daha çabuk bozuluyor ve hemen her yerde su içiliyor. Dolayısıyla bu durum sağlığı tehdit ediyor. Sıcak havanın etkisiyle çabuk bozulan yiyecekler, kirli içme suları, hijyen olmayan havuzlar, bilinçsiz güneşlenmek ve gelişigüzel kullanılan klimalar hastalıklara zemin hazırlıyor.
ZEHİRLENMEYE DİKKAT!
Besin zehirlenmesi; besinlerle bulaşıyor. Mide-bağırsak sistemine ait belirtilerle seyreden ani bir enfeksiyon hastalığı olarak biliniyor. Daha çok bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi şikayetlere yol açıyor. Özellikle bu aylarda et ve süt ürünleri, mayonez ve soslu yiyecekler, kremalı pastalar, bir süre açıkta kalmış deniz ürünleri, yumurta ve limonata gibi besinlerin saklanmasına dikkat etmek gerekiyor. Besin zehirlenmesi tedavisinde, antibiyotiğe gerek duyulmuyor.