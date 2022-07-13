Yaz ayı besin zehirlenmesinden güneş çarpmasına kadar pek çok sorunla geliyor!





SAĞLIĞI TEHDİT EDER

Havaların ısınmasıyla birlikte vücut daha çok terliyor. Su ve elektrolit kaybediyor. Bu aylarda besinler çok daha çabuk bozuluyor ve hemen her yerde su içiliyor. Dolayısıyla bu durum sağlığı tehdit ediyor. Sıcak havanın etkisiyle çabuk bozulan yiyecekler, kirli içme suları, hijyen olmayan havuzlar, bilinçsiz güneşlenmek ve gelişigüzel kullanılan klimalar hastalıklara zemin hazırlıyor.