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    Yaz ayı besin zehirlenmesinden güneş çarpmasına kadar pek çok sorunla geliyor!

    Yaz, hastalıklarla geliyor. Besin zehirlenmesinden güneş çarpmasına kadar pek çok sorun görülüyor. Prof. Dr. Osman Erk, uyarıyor: Bol su için. Açık renk giyinin.

    Hastalık mevsimi

    Temmuz ayının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar rekor kırıyor. Artan hava sıcaklıkları en çok kronik hastalığı olanları tehdit ediyor. Hemen herkes ishalden kalp hastalıklarına güneş çarpmasından ayak mantarına kadar pek çok sağlık probleminden yakınıyor. Peki bu hastalıklara karşı hangi tedbirleri almak gerekiyor? Prof. Dr. Osman Erk, yaz hastalıklarıyla mücadelede alınması gereken tedbirlere değiniyor.



    SAĞLIĞI TEHDİT EDER
    Havaların ısınmasıyla birlikte vücut daha çok terliyor. Su ve elektrolit kaybediyor. Bu aylarda besinler çok daha çabuk bozuluyor ve hemen her yerde su içiliyor. Dolayısıyla bu durum sağlığı tehdit ediyor. Sıcak havanın etkisiyle çabuk bozulan yiyecekler, kirli içme suları, hijyen olmayan havuzlar, bilinçsiz güneşlenmek ve gelişigüzel kullanılan klimalar hastalıklara zemin hazırlıyor.



    ZEHİRLENMEYE DİKKAT!
    Besin zehirlenmesi; besinlerle bulaşıyor. Mide-bağırsak sistemine ait belirtilerle seyreden ani bir enfeksiyon hastalığı olarak biliniyor. Daha çok bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi şikayetlere yol açıyor. Özellikle bu aylarda et ve süt ürünleri, mayonez ve soslu yiyecekler, kremalı pastalar, bir süre açıkta kalmış deniz ürünleri, yumurta ve limonata gibi besinlerin saklanmasına dikkat etmek gerekiyor. Besin zehirlenmesi tedavisinde, antibiyotiğe gerek duyulmuyor.



        KLİMA ÇOK TEHLİKELİ
        Yükselen hava sıcaklıklarıyla mücadelede, klima yardıma koşuyor! Ancak uygunsuz klima kullanımı, en çok kalp, tansiyon ve şeker hastaları için risk taşıyor. Sistemde biriken bakteri, mantar, polenler ve toksinler hasta ediyor! Klima kullanımında ideal ısının 21-24 derece olması ve klimanın üflediği hava ile direkt temastan kaçınılması öneriliyor. Ayak mantarı sorunu terleme artınca ortaya çıkıyor. Tedavi edilmezse yıllarca boyu sürüyor.



        HAYATİ RİSK!
        Güneş çarpması, yaşlı, çocuk ve kronik hastalığı olanları tehdit ediyor. Yüksek ateş, tansiyon düşüklüğü, şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma gibi şikayetlere yol açıyor. Kişinin serin bir yere alınması, düz yatırılması ve ayakları kaldırılarak soğuk kompres uygulanması gerekiyor. Kişide epilepsi ortaya çıkmışsa derhal hastaneye gitmek gerekiyor.



        NASIL KORUNMALI?
        Yaz hastalıklarından korunmak için temiz ve sağlıklı su tüketmek gerekiyor. Açıkta satılan yiyeceklerin tüketilmemesi, daha çok sebze ve meyve ağırlıklı beslenilmesi öneriliyor. Yaz aylarında açık renkli, pamuklu ve bol giysiler giyilmesi gerekiyor. Güneş ışınlarının dünyaya dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında kesinlikle güneşe çıkılmamalı, şapka ve koruyucu kullanılması öneriliyor.
            Vatandaşı pahalılığa karşı korumaya devam edeceğiz
            Haberler Yazı Dizisi Yaz ayı besin zehirlenmesinden güneş çarpmasına kadar pek çok sorunla geliyor!
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