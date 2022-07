Obezitenin suç ortağı şeker! İştah kabartan paketli gıdalar sağlığı tehdit ediyor

VÜCUDU ERKEN YAŞLANDIRIR

Rafine şeker, früktozdan zengin mısır şurubu, bal, pekmez, reçel, marmelat, kola, soda, kurutulmuş meyve, meyve suyu gibi gıdalar basit karbonhidratlar olarak adlandırılıyor. Sağlığı tehdit ediyor. Ayrıca aynı şekilde beyaz un ve beyaz undan yapılmış olan ekmek, pasta, börek, makarna, kek, kahvaltılık gevrek, lahmacun, pide, pizza hamuru, bisküvi gibi gıdalar da şeker kategorisinde değerlendiriliyor ve basit karbonhidratlar grubunda yer alıyor. Fazla miktarda basit şeker vücudun bağışıklık sistemini ve damar sistemini doğrudan harap ederek yaşlanmasına neden oluyor.