Obezitenin suç ortağı şeker! İştah kabartan paketli gıdalar sağlığı tehdit ediyor

Atalarımızın da dediği gibi can boğazdan geliyor. Uzun ve sağlıklı bir ömrün yolu, doğru beslenmekten geçiyor. İnsan vücudu doğru ve yeterli yiyecek-içeceğe ihtiyaç duyuyor. Ancak değişen beslenme alışkanlıkları buna engel oluyor. Günümüzden en çok tüketilen besinlerin başında şeker geliyor! Prof. Dr. Osman Erk, rafine şeker tüketiminin sağlığa olan tehlikesine dikkat çekiyor. Önemli bilgiler paylaşıyor...
VÜCUDU ERKEN YAŞLANDIRIR
Rafine şeker, früktozdan zengin mısır şurubu, bal, pekmez, reçel, marmelat, kola, soda, kurutulmuş meyve, meyve suyu gibi gıdalar basit karbonhidratlar olarak adlandırılıyor. Sağlığı tehdit ediyor. Ayrıca aynı şekilde beyaz un ve beyaz undan yapılmış olan ekmek, pasta, börek, makarna, kek, kahvaltılık gevrek, lahmacun, pide, pizza hamuru, bisküvi gibi gıdalar da şeker kategorisinde değerlendiriliyor ve basit karbonhidratlar grubunda yer alıyor. Fazla miktarda basit şeker vücudun bağışıklık sistemini ve damar sistemini doğrudan harap ederek yaşlanmasına neden oluyor.
OBEZİTEYE YOL AÇAR
Çeşitli sağlık otoriteleri, rafine şekerin günlük kalorilerin en fazla yüzde 5'i kadar tüketilmesine izin veriliyor. Ancak çocuklar, günlük toplam kalorilerinin 4'te 1'ini şekerden sağlıyor. Bugün artık ortalama dünya insanı her yıl kendi kilosundan daha fazla miktarda rafine şeker tüketiyor. Şeker, obeziteye de yol açıyor.