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    Obezitenin suç ortağı şeker! İştah kabartan paketli gıdalar sağlığı tehdit ediyor

    İştah kabartan paketli gıdalar, içerdiği rafine şeker nedeniyle sağlığı tehdit ediyor. Erk, “Şeker, yaşlandırır ve kilo yapar. Hayatınızdan derhal çıkartın!” diyor.

    Obezitenin suç ortağı şeker

    Atalarımızın da dediği gibi can boğazdan geliyor. Uzun ve sağlıklı bir ömrün yolu, doğru beslenmekten geçiyor. İnsan vücudu doğru ve yeterli yiyecek-içeceğe ihtiyaç duyuyor. Ancak değişen beslenme alışkanlıkları buna engel oluyor. Günümüzden en çok tüketilen besinlerin başında şeker geliyor! Prof. Dr. Osman Erk, rafine şeker tüketiminin sağlığa olan tehlikesine dikkat çekiyor. Önemli bilgiler paylaşıyor...



    VÜCUDU ERKEN YAŞLANDIRIR
    Rafine şeker, früktozdan zengin mısır şurubu, bal, pekmez, reçel, marmelat, kola, soda, kurutulmuş meyve, meyve suyu gibi gıdalar basit karbonhidratlar olarak adlandırılıyor. Sağlığı tehdit ediyor. Ayrıca aynı şekilde beyaz un ve beyaz undan yapılmış olan ekmek, pasta, börek, makarna, kek, kahvaltılık gevrek, lahmacun, pide, pizza hamuru, bisküvi gibi gıdalar da şeker kategorisinde değerlendiriliyor ve basit karbonhidratlar grubunda yer alıyor. Fazla miktarda basit şeker vücudun bağışıklık sistemini ve damar sistemini doğrudan harap ederek yaşlanmasına neden oluyor.



    OBEZİTEYE YOL AÇAR
    Çeşitli sağlık otoriteleri, rafine şekerin günlük kalorilerin en fazla yüzde 5'i kadar tüketilmesine izin veriliyor. Ancak çocuklar, günlük toplam kalorilerinin 4'te 1'ini şekerden sağlıyor. Bugün artık ortalama dünya insanı her yıl kendi kilosundan daha fazla miktarda rafine şeker tüketiyor. Şeker, obeziteye de yol açıyor.



        KAOSA SÜRÜKLER
        Asit şeker şişmanlatıyor, hastalandırıyor ve yaşlandırıyor. Şekerden uzak durmak ise fit, sağlıklı ve genç bir beden sağlıyor. İki tatlı kaşığı şeker bile vücutta kısa sürede kaotik süreçlere yol açabiliyor ve bağışıklık sistemini çökertiyor.



        HEPSİ BOŞ KALORİ!
        Kurabiye, cips ya da şeker gibi yiyeceklerin çoğu boş kalorilerden oluşuyor. Basit şeker ve yağ yönünden zengin bir yemek damarlarımızın genişlemesini ve organlarımıza yeterince kan gitmesini 2 saat boyunca engelliyor.



        EN SAĞLIKLISI MEYVE
        Meyveler, früktoz içeriyor. Ancak kişiyi kanserden koruyucu birçok vitamin, mineral, lif, antioksidan ve antikanserojen madde barındırıyor. Meyve tüketilmesini zararlı olarak nitelendiren sözde beslenme uzmanlarına asmayın.
            ’Islan’bul!
            Haberler Yazı Dizisi Obezitenin suç ortağı şeker! İştah kabartan paketli gıdalar sağlığı tehdit ediyor
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