İnsülin direnci ömür kısaltıyor! En çok kadınları tehdit eden hastalık Polikistik Over Hastalığı ve kısırlığa yol açıyor

Toplumda sık görülen ve metabolik bir sendrom olarak bilinen insülin direnci, sinsi ilerliyor. Pankreasın ürettiği insülinin etkisiz kalması sonucu daha fazla insüline ihtiyaç duyması olarak biliniyor. Normalde bir ünite insülin kan şekerinde 30 mg/dl'lik düşüşe yol açarken, insülin direncinde bu durum 10 mg/dl'lik bir düşüşe yol açıyor. İnsülin seviyesi ne kadar yüksek ise direnci de o kadar fazla oluyor. Peki, bu hastalık nasıl ortaya çıkıyor? Nasıl tedavi ediliyor? Vücuda nasıl etkileri bulunuyor? İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, bilinmesi gerekenleri TAKVİM okuyucuları için açıklıyor...