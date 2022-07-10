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    Prof. Dr. Osman Erk sağlık için doğru yağ tüketiminin önemini TAKVİM'e anlatıyor

    Prof. Dr. Osman Erk, sağlık için doğru yağ tüketimine dikkat çekiyor. Özellikle soğuk sıkım zeytinyağını öneriyor. Organik tereyağının da obeziteden koruduğunu söylüyor.

    Çok faydalı yağ!

    Sağlıklı ve uzun bir ömre sahip olmanın yolu, doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Özellikle doğru yağ tüketimi, sağlığın korunmasında kritik önem taşıyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, doğru yağ seçiminin önemine dikkat çekiyor. TAKVİM'e özel önemli bilgiler paylaşıyor...



    DOĞAL BESİNLERDE BULUNUR
    Yağ, insan sağlığı için büyük önem taşıyor. Ancak bu kullanımın yanlış ve fazla kullanımı şişmanlığa ve hastalıklara yol açıyor. Bu nedenle günlük kalorilerin yüzde 20-30'unun sağlıklı yağlardan gelmesi gerekiyor. Sağlık için bilinen en iyi yağlar zeytinyağı, avokadoda ve organik balıklarda bulunuyor. En kötüsü ise işlenmiş gıdalarda ve hayvansal ürünlerde bulunan ve trans yağ denilen türü oluşturuyor. Vücut için gerekli olan yağlar kuruyemişleri organik zeytin, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, avokado, yeşil yapraklı sebzeler, hatta kuru baklagiller ve tam tahıllarda yer alıyor. Hayvansal doymuş yağlar kalp damar hastalıkları ve kanser ile ilişkilendirildikleri için tüketilmemesi veya tüketilecek ise organik olanlar tercih edilmesi gerekiyor.



    OBEZİTEYE NEDEN
    Günümüzde batı tipi beslenme nedeniyle bol hayvansal gıda ve işlenmiş ambalajlı gıdalar fazlaca tüketiliyor. Sağlık için yeterli Omega-3 almak önem taşıyor. Organik olarak yetiştirilmiş hayvanların yağlarında, balık ve yumurtada önemli ölçüde omega-3 yağ asidi bulunuyor. Bol doymuş yağ, kolesterol ve araşidonik asit içeren bu tür yağlar obeziteye neden oluyor.



        MARKET YAĞLARINA DİKKAT
        Bitkisel sıvı yağlar, günlük beslenme alışkanlıklarında sıkça kullanılıyor. Bunlar sağlığa zararlı kimyasallar içeriyor. Mısır, aspir, ayçiçeği, soya, pamuk, safran gibi yağlarda koku gidermek, renk açmak ve raf ömrünü uzatmak için yüksek ısılara maruz bırakılan bu tür yağlar trans yağ, lipit peroksit adı verilen zararlı kimyasal barındırıyor. Organik bitkileri tüketmek gerekiyor.



        ZEYTİN YİYİN
        Günümüzde yağ dendiğinde akla zeytin ve zeytinyağı geliyor. Sağlıklı bir beslenme için sıvı yağlar yerine sıvı yağları barındıran doğal bitkisel gıdaların tüketilmesi öneriliyor. Zeytinden yağ çıkarıldığında ise var olan lif, vitamin ve minerallerin bir kısmı ortadan kalkıyor. Sadece soğuk sıkım zeytinyağı sağlık için faydalı oluyor.



        SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ 1/ PROF. DR. OSMAN ERK
        YARIN: ŞEKER ÇOK TEHLİKELİ

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        Haberler Yazı Dizisi Prof. Dr. Osman Erk sağlık için doğru yağ tüketiminin önemini TAKVİM'e anlatıyor
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