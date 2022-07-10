Prof. Dr. Osman Erk sağlık için doğru yağ tüketiminin önemini TAKVİM'e anlatıyor





DOĞAL BESİNLERDE BULUNUR

Yağ, insan sağlığı için büyük önem taşıyor. Ancak bu kullanımın yanlış ve fazla kullanımı şişmanlığa ve hastalıklara yol açıyor. Bu nedenle günlük kalorilerin yüzde 20-30'unun sağlıklı yağlardan gelmesi gerekiyor. Sağlık için bilinen en iyi yağlar zeytinyağı, avokadoda ve organik balıklarda bulunuyor. En kötüsü ise işlenmiş gıdalarda ve hayvansal ürünlerde bulunan ve trans yağ denilen türü oluşturuyor. Vücut için gerekli olan yağlar kuruyemişleri organik zeytin, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, avokado, yeşil yapraklı sebzeler, hatta kuru baklagiller ve tam tahıllarda yer alıyor. Hayvansal doymuş yağlar kalp damar hastalıkları ve kanser ile ilişkilendirildikleri için tüketilmemesi veya tüketilecek ise organik olanlar tercih edilmesi gerekiyor.