Ulaş Özdemir kaleme aldı: Şampiyonluk hikayesi 10





BAŞLAYALIM O ZAMAN…

"Ben Trabzonspor kulübünün ilk başkanı olma şerefini taşıyan bir kişi olmanın yanında, bir sporsever olarak da Trabzonspor'un başarılarından haklı olarak gurur duyuyorum" diyen Bordo Mavi'nin kurucu ilk başkanı Ali Osman Ulusoy… "Trabzonspor'un kurulduğundan bu yana elde ettiği olağanüstü başarılardan yalnız biz değil, tüm Anadolu halkı da iftihar ediyor. Bu başarıların tesadüfi olmadığını, yeni şampiyonluklarla herkese kanıtlayacaklarına inanıyorum" diyen diğer kurucu başkanı Rıfat Dedeoğlu… Kurucu Üyeler Sabahattin Kundupoğlu, Süha Akçay, Sabit Sabır, Ruhan Öngür, Nihat Karanis, İrhan Kazancıoğlu, Ziyad Nemli, Mahmut Celal Danış, Avni Yurdagül, Refik Karaağaçlı, Ahmet Yıldırım, Hasan Ataç, Bahri Cervatoğlu, Sabri Uğurbaş, Nihat Özgür ve Osman Tomruk… Bugün hayatta olan kurucu üye ve eski başkan Salih Erdem ile diğer kurucu üye Nizamettin Algan… "Bütün yönetici arkadaşlarım ve ben âdeta kulüple yatar, kulüple kalkardık. O derece kulübün içindeydik. Biz öyle görev yapardık. Zaten başarıyı getiren en önemli etkenlerden birisi de buydu" diyen efsane başkan Şamil Ekinci… Şampiyon Başkanlar Ahmet Celal Ataman, Mehmet Ali Yılmaz, Sadri Şener… "Biz o zaman kısıtlı imkanlara sahiptik. Başarının en önemli sırrı Trabzonlu futbolcuların 3-5 sene bir arada oynamasıydı. Trabzonspor yoluna emin adımlarla değil, dev adımlarla ilerledi. Avni Aker anlatılmaz yaşanır" diyen ilk şampiyon teknik direktör, Kupa Koleksiyoncusu Ahmet Suat Özyazıcı… Trabzonspor'un eski futbolcusu, şampiyon teknik direktörü ve başkanı… Bordo Mavi'yi ellerinde büyüten, "Trabzonspor bir kulüpten fazlasıdır! Dalgaların sesi, yaylaların sisi, ormanların gizi, kemençenin sözü, yaşlıların öyküsü, gençlerin tutkusudur" diyen Özkan Sümer… Şampiyon Teknik Direktörü Şenol Güneş… Eski başkanlardan Mazhar Afacan… Efsaneyi yazanlardan Kadir Özcan ve Cemil Usta… Eski futbolcular Tuncay Mesci, Bülent Şahinkaya, Mustafa Gedik, Turgut Uçar… Trabzon'un sporuna büyük emekleri olan Hayri Gür… Efsanenin başladığı yerin temellerini atan Hüseyin Avni Aker… Trabzonspor Tesislerindeki antrenman sahalarının birine adı verilen ve amansız hastalık sonucu vefat eden eski futbolcu Habip Şen… Trabzon futboluna yaptığı hizmetler, çeşitli spor branşlarındaki başarılarıyla öne çıkan Hayrettin Şiranlı… "Trabzonspor'u tutmak sadece o yörenin çocuğu olmakla açıklanabilecek milliyetçi bir davranış değildir. Trabzonspor, en güçlülere karşı koyan ve herkesi yenen hayali kahramandı" diyen Kazım Koyuncu… "Trabzonspor Birinci Lig'e yükseldiği tarihlerde Şamil Ekinci, Utku Bozoğlu, Nizamettin Algan ve Süha Akçay ile birlikte Trabzonspor için hamal gibi çalıştık. Çalışacaktık çünkü biz Trabzonluyduk ve Trabzonsporluyduk" diyen Trabzonspor'un eski yöneticisi, divan üyesi Tanju Gürsu… Osman Yağmurdereli… Erkan Ocaklı… Sait Uçar…