Ulaş Özdemir kaleme aldı: Şampiyonluk hikayesi 10

UĞRUNDA CAN VERENLER...

Trabzonspor uğrunda, Trabzonspor yolunda hayatını kaybeden Mehmet Dalman, Hüsnü Civelek, Murat Akçelik, Tuğba Akçelik, Mehmet Erdoğan, Zeynep Mehmetoğlu, Alaattin Aydın, Gökmen Karakullukçu, Bülent Dönmez, Kemal Yılmaz, Faruk Genç, Neşat Akyazı, Kürşat Akyazı, Yusuf Sevgi, Hasan Sevgi, İsmail Akyazı, Ziya Kara, Gökhan Kılıç, Şerafettin Vanlıoğlu, Şeref Köse, Bünyamin Kahriman, Serhat Kırkayak, Mesut Keleş, Ahmet Muhammet Demirel ve Eyüp Yusuf… 2011 yılında Eskişehir maçından sonra evine gelen, "Bizi yine şampiyon yapmayacaklar" dedikten saatler sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Mustafa Çelik… GÖREV yaptığı Mardin Derik'te hain terör örgütü tarafından şehit edilen, Derikli çocukları Trabzonspor maçına götürme hayalini göremeyen Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk… Binbaşı Arslan Kulaksız… Şehit Komiser Ahmet Çamur… Vatan ve Trabzonspor sevdasını cephede dahi kalbinde taşıyan ve can veren şehitlerimiz… Eren Bülbül… Kemal Onur… Mehmet Can… Hepsine selam olsun… Trabzonspor'un halen hayatta olan bütün değerlerine, efsanelerine, her türlü emeği ve katkıyı sağlayanlara, sonsuz selam olsun...