Ulaş Özdemir kaleme aldı: Şampiyonluk hikayesi 10

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin ekonomiyi sürdürülebilir hale getirmesi aynı zamanda sportif başarıyı da sağlaması dört yıllık zorlu ve yorucu sürecinin muhteşem finaliydi. Şimdi yeni hikayeler yazma zamanı…
Abdullah Avcı'nın, "İyi ki Trabzonspor var" sözünün altında sadece gurur yok, dramatik hikayeler de var. "Var" iken göçüp gidenlerin göremediği şampiyonluk, yok iken Trabzonspor'u büyük emeklerle kurup efsane yapanlar, Trabzonspor'u değerleriyle Trabzonspor yapanlar var!
ÜÇ YILDA GURUR DUYULACAK TRABZONSPOR
Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi Nisan 2018'de, olağanüstü şartlar altında göreve geldi. Sekiz ay sonraki olağan kongrede yeniden başkan seçildi. Geçen Aralık ayında bir kez daha "yola devam" dedi. Nisan'daki kongrede delegeye seslendiğinde, "3 yıl bizden bir şey beklemeyin. Ama 3 yılın sonunda herkesin gurur duyacağı Trabzonspor göreceksiniz" demişti. Öncelikle kulübün ekonomik çöküşü durduruldu. Sponsorluklarla bütçe sürdürülebilir hale getirildi. Bankalar Birliği yapılandırmasıyla borçları uzun vadeye yayıldı. Bununla da yetinilmedi. Tüzüğe madde ekletilerek, kendi finansal fair playi oluşturuldu. Bütçenin üzerinde harcama yapıldığında, başkan ve yönetim kurulu sorumlu olacaktı. Sportif tarafı, ekonomik başarıyla paralel hale getirmek kolay olmadı. Sahada yine umut vaat eden, yarışın içerisinde olan Trabzonspor hep vardı. Dönem içerisinde hatalar, eksikler, yanlışlar elbette yaşandı. Bugün emekle, mücadeleyle, inadıyla şampiyonluğa uzandı Trabzonspor! Başkan Ağaoğlu ve yönetimi dört yılda Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Şampiyonluk Kupasını müzeye koydu. Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı yeniden aldıkları takdirde müzeye 5 kupa girecek ve tarihi bir dönemin altına yeniden imza atacaklar.