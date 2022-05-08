Ulaş Özdemir kaleme aldı: Yerleşik gücü yeniden yıktı! -7

Elbette unutulmaz anlar ve anılar var. Yazmaya sayfalar yetmeyecek düzeyde hem de! Ama yakın tarihte iki fotoğraf karesi var ki, hepimizi duygulandırıyor. Abdülkadir Ömür, Trabzonspor altyapısında oynuyor. 2010-11 sezonunun dördüncü haftasında Trabzonspor, kendi evinde Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda Sivasspor'u ağırlıyor. Ömür daha 11 yaşında. O maçta seremoniye çıkıyor. Bugün Trabzonspor'un yardımcı antrenörü olan Egemen Korkmaz'ın önünde. Kim bilebilirdi ki, o çocuk büyüyecek, Trabzonspor'un parlayan yıld-ı zı olacak ve 12 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayacaktı. Hem de dün önünde durduğu bugün antrenörü olan Egemen Korkmaz ile birlikte… Uğurcan Çakır… Atatürk Olimpiyat Stadyumu neredeyse yuvası gibi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Trabzonspor'un 2009-2010 sezonunda oynadığı karşılaşmada taraftar olarak tribündeydi. O maçı Trabzonspor 6-1 kazanmıştı. Uğurcan Çakır yıllar sonra Trabzonspor'un kalesindeydi ve kaptanıydı. Dün tribünde takımını destekleyen taraftarlıktan bugün futbolcusu olduğu takıma… Dün tribünde taraftar olarak yer aldığı stadyumda bugün hem Türkiye Kupası (2020) hem de Süper Kupa (2021) kaldırmak. Uğurcan ve Ömür'ün hikayeleri, Trabzonspor tarihinin unutulmazları arasında artık…