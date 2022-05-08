Ulaş Özdemir kaleme aldı: Yerleşik gücü yeniden yıktı! -7

Trabzonspor geçmişte futbolun tarihini ve talihini değiştirdi. Ülkede futbolu, 3 takımın kazandığı bir oyun olmaktan çıkarttı. Uzun yıllar sonra bunu yeniden başardı. Trabzonspor'un şampiyonluğunun ne kadar anlamlı olduğunu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un günlerdir Trabzon'u ve Trabzonspor'u hedefine koymasından anlayabiliyoruz.
SOSYOLOJİK VAKA!
Hatayspor'un maçtan önce Şampiyon Trabzonspor'u alkışlaması... Sezon içerisinde Gaziantep tribünlerinden "Şampiyon Trabzonspor" tezahüratı yapılması... Anadolu kulüplerinin birçoğunun Trabzonspor'un şampiyonluğunu tebrik etmesi...
Rakibine saygı duymak ve takdirle karşılamak, olması gereken davranışlardı. Olmaması gereken ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un daha iki ay önce "Trabzonspor oyunuyla hak etti" sözlerinden bugün Trabzon ve Trabzonsporluları hedefe koyarak ortamı geren bir noktaya evrilmesiydi. Kendi başarısızlıklarını örtmek için koca bir camiaya karşı açıklamalarıyla adeta nefret tohumları eken Ali Koç, ya yaptığının farkında değildi ya da hakikaten gözünü karartmıştı!