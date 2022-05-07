Ulaş Özdemir kaleme aldı: Şampiyonluk hikayesi 6





HER GÜN 61 DAKİKA YÜRÜRDÜ

Abdullah Avcı ile yaklaşık 1 yıl çalışma fırsatı bulmuş birisi olarak şunu söyleyebilirim. Başkasına yapılmasını istemediği hareketin asla kendisine yapılmasına müsaade etmezdi. Kuralları vardı. Disiplinliydi. Otoriterdi. Çalışkandı. Üretkendi. Taviz vermezdi. Yardımseverdi. Gününün büyük bölümünü kulüpte geçirirdi. Sabah idman var ise o idmandan sonra akşam idmanı var ise o idmandan sonra sürekli yürüyüş yapardı. Ve yürüyüşü her gün "61 dakika" sürerdi. Boş kaldığı zamanlar genellikle ya Premier Lig ya da Serie A'nın maçlarını izlerdi. Kendini sürekli yenilerdi. Öğrenmeye ve öğretmeye açıktı. Mütevazi kişiliğiyle ön plana çıkardı. İyi bir aile babasıydı. Balıktan asla vazgeçmezdi. Trabzon'a gelen misafirlerini mutlaka bir balıkçıya götürüp ağırlardı. Trabzon'da yaşadığı ilginç hikayeleri anlatmak çok hoşuna giderdi. Bu hikayelerden birini şöyle anlatmıştı: "Aracımla kulüpten çıkmış evime gidiyordum. Önümde bir kamyon vardı. Kavşağa girdiğimizde ben yan tarafa geçmişti. Kornaya bastı. Camı açmamı söyledi. Açtım. 'Hocam, rahat ol arkandayız ha! Sakın geri adım atma! Arkandayız ha!' Bu ifadeleri öyle bir ses tonu ile söylemişti ki, beni seviyor mu yoksa dövüyor mu çok anlayamamıştım. Trabzon'a alışmaya başladığım dönemlerde çok kişiyle oturup kalktım. Baktım ki herkes bu tonda konuşuyormuş. Kasvetli ton Trabzon'un karakteriymiş."