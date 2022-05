Ulaş Özdemir kaleme aldı: Şampiyonluk hikayesi 5

Trabzon'a indiğinde yalnız bir adamdı! Günler geçtikçe etrafındaki kalabalıklar artmaya başladı. Binler on binler oldu, on binler yüzbinler sonra durdurulamayan milyonlara ulaştı. Hem kendisini hem de camiayı ayağa kaldırdı. Her çağrısı karşılık buldu. Her sözü dinlendi. Bazen de eleştirildi. Ama camianın genlerinde bu vardı ve alışacaktı. Bir sezonda üç kupa alan Şamil Ekinci dahi eleştirilmişti.