Ulaş Özdemir kaleme aldı: Şampiyonluk hikayesi 5





KIRMIZI ALAN OLUŞTURDU!

Bugüne kadar çalıştırdığı kulüplerden edindiği tecrübelerle, çalışma alanında kesinlikle başkan veya yönetici istemiyordu. "A Takım tarafının tek patronu benim" demişti. Kuralları belirlemiş, 'kırmızı alanı' oluşturmuştu. Kendisiyle konuşmak istenirse başkanlık makamına geleceğini söylemişti. Ne idman sahasında ne takım otobüsünde ne de A Takım tarafında yöneticilerden kimse yoktu. Bu durum futbolcular için otoritenin kimin olduğuna dair önemli bir göstergeydi. "Transferlerden ben sorumluyum" dedi. Kadro dışı kararları da verdi süreç içerisinde. Yönetimden bazı isimlerden itirazlar gelse de sonuna kadar arkasında durdu, doğrularından asla taviz vermedi… Bu sezon özelinde Trabzonspor'un gerek kamp döneminde hazır olan transferleri, gerekse ortaya koyduğu oyun takdir edilirken, 3 İstanbul takımının bazen başkanı bazen yöneticileri, TFF ve hakemleri hedeflerine koyarak başarısızlıklarını örtme gayretindeydi. Aslında Trabzonspor'un kollandığı saçmalığıyla ömürlerini uzatma derdindeydiler. Ama o camialarda da insaflı meslektaşlarımız vardı. Trabzonspor'un geçtiğimiz sezondan bu yana bir yapılanma içerisine girdiğini, diğerlerinin uyuduğu gerçeğini yüzlerine vuruyordu. Evet Trabzonspor Başkanı ve Yönetimi 'futbol aklını' takımın başına getirmiş, onunla müthiş bir senkronizasyon sağlamıştı.