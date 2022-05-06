Ulaş Özdemir kaleme aldı: Şampiyonluk hikayesi 5

Trabzon'a indiğinde yalnız bir adamdı! Günler geçtikçe etrafındaki kalabalıklar artmaya başladı. Binler on binler oldu, on binler yüzbinler sonra durdurulamayan milyonlara ulaştı. Hem kendisini hem de camiayı ayağa kaldırdı. Her çağrısı karşılık buldu. Her sözü dinlendi. Bazen de eleştirildi. Ama camianın genlerinde bu vardı ve alışacaktı. Bir sezonda üç kupa alan Şamil Ekinci dahi eleştirilmişti.
CEVABI SAHADA VERDİ
Elbette şampiyonluk sürecinde yaşananları anlatacağız ancak Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yarışta en güçlü rakibi olması beklenen 3 İstanbul takımına karşı verdiği mücadelenin önemini de vurgulamak gerekiyordu. Abdullah Avcı, Trabzon'a ayak basıyor. Yalnız bir adam olarak… Ulusaldaki bazı gazetelerde, internet sitelerinde öyle manşetler atılıyor, bazı televizyonlarda ve dijital yayınlarda öyle programlar yapılıyordu ki! Kelimeler kifayetsiz kalıyordu! Kaçıp gidecek olmasından tutun da baskıyı kaldıramayacağına dair yüzlerce haber, onlarca içerik. Abdullah Avcı, cevap dahi vermedi. Aksine futbol bilgisiyle onları ezdi, sahadaki oyunuyla karşılık verdi. Trabzonspor şampiyonluğa ulaştığında eminiz ki o gün "kaçacak" diye yazanların çoğu, paylaşımlarını silmek zorunda kalmıştır. Kimileri de söylediğine pişman olmuştur.
"PEŞİNDEYİZ" DİYENLERİN TAKIMI…
Geçen bölümlerde bahsetmiştik! Dingin denizi değil, Karadeniz'in dalgalı denizini seçmişti. Bu çok riskli karardı. Hayatta risk almadan da başarı gelmezdi. Mücadeleden yana tavır koydu. Kendisi gibi haksızlıklara uğrayan bir camiada kendini bulacağını biliyordu. Bu yörenin insanı, karakterini tarihiyle bütünleştirmişti. Yaylasında, köyünde, mahallesinde, ilçesinde, şehrinde, denizinde nefes alabiliyor ise Trabzonspor sayesindeydi. "Trabzonspor ona hayat verenlerin hayatıdır" sözünün tam karşılık bulmuş haliydi Trabzonsporlular. Çeyrek asrı aşkın süredir uğradığı haksızlıklara rağmen takımını asla yalnız bırakmadı. Hep peşinden gitti. Sarsıldı ama yıkılmadı Trabzonsporlular; kalesinde devleşen Uğurcan Çakır gibi… Zor yolculuk başlıyordu ikisi için…