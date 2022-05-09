Trabzonspor ne saha içinde ne de saha dışında oyunu çirkinleştirmedi! Ulaş Özdemir kaleme aldı: Şampiyonluk hikayesi 8





AVRUPA'DAKİ GİBİ...

Avrupa'da kulüp başkanını ya da yöneticisini açıklama yaparken gördünüz mü? Göremezsiniz! Çünkü onlar sahayı tamamen teknik adama teslim etti. Sadece oyun ve oyuncu performanslarına dair yorumları görürsünüz... Türkiye'de ise başkanlar ve yöneticiler sahaya karışmaktan haz duyarlar. Teknik adam edasıyla anlatırlar da anlatırlar! Başarıyı hemen sahiplenirler, başarısızlıkta en kolay yenilecek lokmayı sahneye sürerler; Ya hocayı gönderirler ya da TFF ve hakemleri suçlarlar! Trabzonspor bunu yıllardır maalesef yaptı. Evet, fazlasıyla hakem kıyımlarına maruz kaldı, TFF tarafından haksızlıklara uğradı fakat hiçbir sonuç alamadı. Abdullah Avcı, Trabzonspor'a geldiği günden itibaren politikayı değiştirdi. Ne başkanı konuşturdu (birkaç kez hariç) ne de yöneticileri. Tek söz sahibi olarak saha içinin konuşulması stratejisini herkese kabullendirdi. Trabzonspor'un bu politikası saha içine hep olumlu yansıdı. Ne oyuncular ne de hoca psikolojik baskılara maruz kalmadı. Bütün gündemler uzak kaldılar.