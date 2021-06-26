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    Bill Gates, eşiyle birlikte Bill ve Melinda Vakfı'nı kurdu: Afrika'da kadınlara doğum kontrol hapı dağıttı!

    Milyarder işadamı Bill Gates, eşiyle birlikte Bill ve Melinda Vakfı’nı kurdu. “Amacımız küresel sorunları çözmek” diye konuştu! Ancak Afrika’da dağıttığı doğum kontrol ilaçları akıllarda soru işareti oluşturdu.

    BÜLENT ERANDAÇ
    Vakıf olamadık!

    ABD'li işadamı Bill Gates, 132 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 3. ismi olmayı başardı! Yatırımları kadar yardımlarıyla da akıllarda soru işareti bıraktı!

    O soru işaretlerinin toplandığı yer ise boşanma davası açtığı eşi Melinda ve kendisi adına kurduğu vakıftı. İşadamı, 2000 yılında kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfı ile küresel sorunları çözmeyi amaçladığını vurguladı!

    Afrika'yı üs yaptı! Ancak buradaki ilaç kampanyaları tartışmalara yol açtı. Güney Afrika'daki uluslararası tıbbi araştırma yardım kuruluşu Cochrane'den bilim insanı Sara Cooper, Gates vakfını ilaç denemeleri yapmakla suçladı.

        Bill Gates ile eşi Melinda vakfının yaptığı aşıların, binlerce Afrika ve Asyalı çocuğu felç ettiği vurgulandı. Her çocuğun aşılanması için çalıştığını ifade eden Gates'in sözde amacı, "kötü sağlık hizmetlerinin ve temiz suyun yetersizliği nedeniyle menenjit ve sıtma gibi hastalıkların sık görüldüğü Afrika'yı korumak"tı!

        Bill Gates Vakfı -Kadınlar için- Uzaktan Kontrollü "Doğum Kontrol Mikroçipi" tartışmaların odağında yer aldı. Bill Gates'e göre, 30 dakika içerisinde lokal anestezi ile yerleştirilen ve Doğum kontrol haplarıyla entegre olan sistemde 1.5 santimetre boyunda, 20x20x7 mm ölçülerindeki 16 yıl ömrü olduğu biliniyor.

        GDO'YA DESTEK
        Bill         Gates'in ismi Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar'da da ön plana çıkıyor.

            Gates, 23 milyon dolar dolayında Monsanto Şirketi hisse senetlerini satın alarak aslında Afrika'da GDO'lu ürünlerini yaygınlaştırma faaliyetine destek veriyor. Gates ineklerin çıkardığı gazların küresel ısınmaya yol açtığını belirtiyor. Bu yüzden yapay et tüketimine geçilmesini öneriyor.

            CORONA'YI BILL'Dİ!
            Microsoft'un             sahibi Bill Gates, 2015'te katıldığı bir konferansta salgın hastalıklara dikkat çekmişti! Gates, o gün yaptığı uyarı ve gelecekte dünyayı bekleyen tehlikelere ilişkin konuştu.

            YouTube'da Veritasium isimli kanala konuk olan Gates, 2015'te yaptığı, "Önümüzdeki yıllarda 10 milyondan fazla insanı öldürecek şey bir savaş değil virüs olabilir. Füzeler değil ama mikroplar" demişti!

            -BİTTİ-
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            Haberler Yazı Dizisi Bill Gates, eşiyle birlikte Bill ve Melinda Vakfı'nı kurdu: Afrika'da kadınlara doğum kontrol hapı dağıttı!