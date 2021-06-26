Bill Gates, eşiyle birlikte Bill ve Melinda Vakfı'nı kurdu: Afrika'da kadınlara doğum kontrol hapı dağıttı!

ABD'li işadamı Bill Gates, 132 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 3. ismi olmayı başardı! Yatırımları kadar yardımlarıyla da akıllarda soru işareti bıraktı!
O soru işaretlerinin toplandığı yer ise boşanma davası açtığı eşi Melinda ve kendisi adına kurduğu vakıftı. İşadamı, 2000 yılında kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfı ile küresel sorunları çözmeyi amaçladığını vurguladı!
Afrika'yı üs yaptı! Ancak buradaki ilaç kampanyaları tartışmalara yol açtı. Güney Afrika'daki uluslararası tıbbi araştırma yardım kuruluşu Cochrane'den bilim insanı Sara Cooper, Gates vakfını ilaç denemeleri yapmakla suçladı.