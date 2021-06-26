Bill Gates, eşiyle birlikte Bill ve Melinda Vakfı'nı kurdu: Afrika'da kadınlara doğum kontrol hapı dağıttı!

Bill Gates ile eşi Melinda vakfının yaptığı aşıların, binlerce Afrika ve Asyalı çocuğu felç ettiği vurgulandı. Her çocuğun aşılanması için çalıştığını ifade eden Gates'in sözde amacı, "kötü sağlık hizmetlerinin ve temiz suyun yetersizliği nedeniyle menenjit ve sıtma gibi hastalıkların sık görüldüğü Afrika'yı korumak"tı!