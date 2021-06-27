Bu gıdaların lezzetine kanmayın: Paketli gıdalar, hastalık saçıyor!

Bu durum içerisindeki vitamin ve minerallerin daha da azalmasına neden oluyor. Modern tarım uygulamaları, yoğun ve verimsiz topraklar, yanlış ürün rotasyonları, kimyasal gübreler, bol miktarda kullanılan tarım ilaçları, asit yağmurları gibi nedenlerle toprakların besin kalitesini azaltıyor.