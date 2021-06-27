Bu gıdaların lezzetine kanmayın: Paketli gıdalar, hastalık saçıyor!

Atalarımızın da dediği gibi can boğazdan geliyor. Uzun ve sağlıklı bir ömrün yolu, doğru beslenmekten geçiyor. İnsan vücudu doğru ve yeterli yiyecek-içeceğe ihtiyaç duyuyor.
Ancak değine beslenme alışkanlıkları buna engel oluyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, 'sağlıklı beslenmenin' şifrelerini açıklıyor. İşlenmiş şeker, beyaz un, früktozdan zengin mısır şurubu, tatlılar, alkollü içecekler, konserve ürünler, fast food yiyeceklerin sağlık düşmanı olduğunu belirtiyor.
İşlenmiş gıdaların vücutta vitamin ve mineral eksikliğine yol açtığını vurguluyor.