Baharatlar, kalp, diyabet, kanser ve nörolojik hastalıklardan koruyor

Çok ciddi antioksidan kapasiteleri olan, bağışıklık sistemini güçlendiren baharatların; kalp hastalıkları, diyabet, kanser, nörolojik hastalıklardan korunmada ve kilo vermede önemli faydaları bulunuyor. Prof. Dr. Osman Erk, baharatların etkilerini TAKVİM'e anlatıyor.
ADAÇAYI: Beyin dostu ve depresyon karşıtı bir etkiye sahiptir. Ruh hali üzerinde yarattığı olumlu etki nedeniyle sinirlerinizi yatıştırmaya ve sizi gevşetmeye yardımcı olur.
BİBERİYE: İçerdiği bileşenler vücut iltihaplarının iyileşmesine yardımcı olarak birçok kronik hastalığın riskini azaltır. Kalp sağlığı için de faydalı olan biberiye aynı zamanda baş ağrılarının dindirilmesine ve konsantrasyonun artmasını sağlar.