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    Baharatlar, kalp, diyabet, kanser ve nörolojik hastalıklardan koruyor

    Çok ciddi antioksidan kapasiteleri olan, bağışıklık sistemini güçlendiren baharatların; kalp hastalıkları, diyabet, kanser, nörolojik hastalıklardan korunmada ve kilo vermede önemli faydaları bulunuyor. Prof. Dr. Osman Erk, baharatların etkilerini TAKVİM'e anlatıyor.

    Baharatlar, kalp, diyabet, kanser ve nörolojik hastalıklardan koruyor

    Çok ciddi antioksidan kapasiteleri olan, bağışıklık sistemini güçlendiren baharatların; kalp hastalıkları, diyabet, kanser, nörolojik hastalıklardan korunmada ve kilo vermede önemli faydaları bulunuyor. Prof. Dr. Osman Erk, baharatların etkilerini TAKVİM'e anlatıyor.

    ADAÇAYI: Beyin dostu ve depresyon karşıtı bir etkiye sahiptir. Ruh hali üzerinde yarattığı olumlu etki nedeniyle sinirlerinizi yatıştırmaya ve sizi gevşetmeye yardımcı olur.

    BİBERİYE: İçerdiği bileşenler vücut iltihaplarının iyileşmesine yardımcı olarak birçok kronik hastalığın riskini azaltır. Kalp sağlığı için de faydalı olan biberiye aynı zamanda baş ağrılarının dindirilmesine ve konsantrasyonun artmasını sağlar.

        KEKİK: Hazmı kolaylaştırır, kan şekerini düşürür, solunum yolu hastalıklarına iyi gelir, böbrek ve bağırsak mikroplarını öldürür. Yemeklerde tuz yerine kekik tercih edilmelidir.

        NANE: En yüksek antioksidan gücüne sahip bir baharattır. Hazımsızlığın, mide bulantısının ve midedeki gazın azalmasına yardımcı olur. Stres giderici özelliği de vardır.

        TARÇIN: Yemek yedikten sonra kan akışına giren glikoz seviyesini düşürür. Sindirim enzimlerini arttırır. Her yemek öncesi tarçın tüketmek şeker hastalarındaki kan şekeri yüksekliğini azaltabilir. Beyinde biriken proteinler Alzheimer hastalığını tetiklerken, tarçında bulunan iki madde bu birikimi engelleyebilmektedir. Tarçın nöronları korur, motor işlevlerini iyileştirir ve Parkinsonlu hastaların nöro-taşıyıcı seviyelerini normalleştirir.

            ZERDEÇAL: Köride de bulunan 10 baharattan biri ve aynı zamanda ona rengini veren baharattır. Zerdeçal, beyin sağlığı ve yaşlanmaya bağlı bilişsel sağlık üzerinde etkili olur. İltihap giderici ve antikanser etkisi vardır. Karaciğeri kuvvetlendirir. Kansere karşı korur.

            KÜFLENMEMİŞ VE ORGANİK OLMALI
            Baharatlar ihmal edilmiş önemli bir besin grubudur. Temiz, tozlanmamış, küflenmemiş, taze ve organik baharatlar, sağlığın en önemli destekleyicileridir. Çok önemli antioksidan, vitamin ve mineral depoları olan bu mucizevi gıdaları her gün belirli bir düzen içinde ve değiştirerek tüketmek çok önemlidir.
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