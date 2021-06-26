Baharatlar, kalp, diyabet, kanser ve nörolojik hastalıklardan koruyor

KÜFLENMEMİŞ VE ORGANİK OLMALI

Baharatlar ihmal edilmiş önemli bir besin grubudur. Temiz, tozlanmamış, küflenmemiş, taze ve organik baharatlar, sağlığın en önemli destekleyicileridir. Çok önemli antioksidan, vitamin ve mineral depoları olan bu mucizevi gıdaları her gün belirli bir düzen içinde ve değiştirerek tüketmek çok önemlidir.