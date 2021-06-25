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    Sıcak çay, yemek borusu ve mide kanserine yol açar | Sağlıklı hayatın şifresi

    Sağlıklı besinler kadar nasıl yiyip içildiği de önem kazanıyor. Prof. Dr. Osman Erk, çok sıcak çay tüketilmesinin yemek borusu ve mide kanserlerine neden olduğunu söylüyor.

    Sıcak çayda kanser var

    Temiz, taze, organik, bütün, yerel ve mevsimsel gıdaları yemek kadar besinlerin nasıl ve ne zaman yeneceği de son derece önemli oluyor. Prof. Dr. Osman Erk, TAKVİM'e ideal beslenmenin tüyolarını veriyor.

    ÇİĞ GIDALAR TÜKETİN
    Çiğ veya çok az pişirilmiş gıdalar tercih edilmelidir. Yüksek ısıda uzun süre pişirilmiş ve işlemden geçirilmiş besinler, ölü gıdalardır. Bu tür gıdaların sindirimi zordur, enerji gerektirir, yorgunluğa yol açar. Günlük beslenmenin %70'i çiğ sebze ve meyvelerden oluşmalıdır. Renk değiştirmiş, kızartılmış, kahverengi hale gelmiş gıdalar tüketilmemelidir.

    YAVAŞ VE FAZLA ÇİĞNE
    Yemekler yavaş yavaş yenilmeli, iyi çiğnenmelidir. Midenin dişleri yoktur. Katı gıdalar yutulmadan önce sıvı hale gelecek kadar çiğnenmelidir. Sebze, meyve ve yeşilliklerin içlerindeki yararlı besinleri bırakmaları için kırılması gereken katı hücre duvarları vardır. Gıdalar çiğnenince hücre duvarları kırılır, mikrobesinler açığa çıkar.

        İŞLENMİŞ GIDALARI BIRAKIN
        Öğünlerde değil, öğün aralarında bol miktarda su içilmelidir. Yemeklerle beraber çay, kahve, kola gibi içecekler tüketilmemelidir. Kafein içeren bu tür içecekler mide salgılarına zarar verdiği gibi vitamin ve mineral emilimini engeller.

        Çok sıcak, soğuk, füme, salamura, konserve, tuzlu gıda tüketilmemelidir. Bu tarz bir beslenme kanser açısından riskli olabilir. Çok sıcak çay tüketilmesi, yemek borusu ve mide kanserlerinin en önemli nedenlerindendir. Karışık beslenme problemlidir. Besinleri uygun şekilde kombine etmek gerekir.

        MİDE İLACI KULLANMA
        Türkiye'de         ülser ilaçları bol miktarda sorgusuz sualsiz olarak alınmaktadır. Bu tür ilaçlar sadece doktor tavsiyesi ile gerektiği zaman kullanılmalıdır. Bu tür ilaçların alınması ile mide pH'sı yükselir. Protein sindirimi zarar görür. Vitamin ve mineral emilimleri bozulur.


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