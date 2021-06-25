Sıcak çay, yemek borusu ve mide kanserine yol açar | Sağlıklı hayatın şifresi

Temiz, taze, organik, bütün, yerel ve mevsimsel gıdaları yemek kadar besinlerin nasıl ve ne zaman yeneceği de son derece önemli oluyor. Prof. Dr. Osman Erk, TAKVİM'e ideal beslenmenin tüyolarını veriyor.
ÇİĞ GIDALAR TÜKETİN
Çiğ veya çok az pişirilmiş gıdalar tercih edilmelidir. Yüksek ısıda uzun süre pişirilmiş ve işlemden geçirilmiş besinler, ölü gıdalardır. Bu tür gıdaların sindirimi zordur, enerji gerektirir, yorgunluğa yol açar. Günlük beslenmenin %70'i çiğ sebze ve meyvelerden oluşmalıdır. Renk değiştirmiş, kızartılmış, kahverengi hale gelmiş gıdalar tüketilmemelidir.
YAVAŞ VE FAZLA ÇİĞNE
Yemekler yavaş yavaş yenilmeli, iyi çiğnenmelidir. Midenin dişleri yoktur. Katı gıdalar yutulmadan önce sıvı hale gelecek kadar çiğnenmelidir. Sebze, meyve ve yeşilliklerin içlerindeki yararlı besinleri bırakmaları için kırılması gereken katı hücre duvarları vardır. Gıdalar çiğnenince hücre duvarları kırılır, mikrobesinler açığa çıkar.