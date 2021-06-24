Süt kemiği bozar

Kemik sağlığı için sadece D vitamini ve kalsiyum yeterli olmuyor. Prof. Dr. Osman Erk, güçlü kemikler için fizik egzersiz, yeterli miktarda güneş ışını, yeterli miktarda mineraller, yeterli miktarda vitamin, kaliteli protein, omega 3, östrojen ve testosteron, yeterli miktarda sebze ve meyve tüketmek gibi unsurların gerektiğini söylüyor.
SEBZELERDE FAZLA
Yaygın inanışın aksine, süt ve süt ürünleri en yoğun kalsiyum kaynakları değildir. Yeşil yapraklı sebzelerde kalori başına kalsiyum miktarı, süt ve süt ürünlerinden daha fazladır. Hayvansal ürünler vücutta fazla miktarda asidik madde birikimine neden olmaktadır. Bu da osteoporoz riskini arttırmaktadır.
AVRUPA, AFRİKA'YI GEÇTİ
Asya ve Afrika ülkelerinde süt tüketimi Amerika ve Avrupa ülkelerine göre çok az olmasına rağmen, osteoporoz ve kemik kırıkları en fazla süt tüketen Amerika ve Avrupa ülkelerinde yaşanmaktadır. Tipik bir Batılı diyette hayvansal protein, rafine şeker, tuz ve kafein fazla; sebze ve meyve ise yetersizdir. Bu tarz diyetin en temel özelliği idrarla fazla miktarda kalsiyum atılımının gerçekleşmesi ve osteoporozun ortaya çıkmasıdır. Günlük tüketilmesi önerilen kalsiyum miktarı 1000-1500 mg'dır.
İDRARDAKİ KALSİYUM DAHA ÖNEMLİ
Çeşitli araştırmalar osteoporozun az kalsiyum alımı nedeniyle değil, idrar yolu aracılığıyla fazla kalsiyum kaybı sonucunda oluştuğunu ortaya koymuştur. Gıdalardaki kalsiyumun azlığıyla birlikte, alınan kalsiyumun böbrekler yoluyla kaybedilmesi osteoporozun en önemli nedenidir. Aşırı tuzlu yemek, hayvansal proteini fazla tüketmek idrarla aşırı kalsiyum atılmasına neden olur. Bunlar da osteoporoz ve kemik kırıkları için risk faktörleridir.
D vitaminiyle ilgili bilinmesi gerekenler
Güneş kremi kullanmak D vitamini üretimini engelleyebilir.
Yaz aylarında 10-15 saatleri arasında 20-30 dk güneşlenmek osteoporoza karşı koruyucudur.
Güneşten uzak durmak, özellikle yaşlılarda D vitamini yetersizliğine yol açar.
D vitamini düzeyleri kan tahliliyle kolayca tespit edilebilir.
Günde 1000-2000 İÜ D vitamini takviyesi yapmak yeterli olacaktır.
Yeterli D vitamini hipertansiyon, kanser (meme- barsak-prostat), kalp yetersizliği, beyin felci, Parkinson, demansa yakalanma riskini azaltmaktadır.
Astım ve alerjik hastalıklar D vitamini eksikliğinde daha sık olarak ortaya çıkmaktadır.
D vitamini, obezite ve diyabete karşı koruyucudur.
YARIN: SAĞLIKLI BESLENME NASIL OLMALI? - PROF.DR. OSMAN ERK
SEBZELERDE FAZLA
Yaygın inanışın aksine, süt ve süt ürünleri en yoğun kalsiyum kaynakları değildir. Yeşil yapraklı sebzelerde kalori başına kalsiyum miktarı, süt ve süt ürünlerinden daha fazladır. Hayvansal ürünler vücutta fazla miktarda asidik madde birikimine neden olmaktadır. Bu da osteoporoz riskini arttırmaktadır.
AVRUPA, AFRİKA'YI GEÇTİ
Asya ve Afrika ülkelerinde süt tüketimi Amerika ve Avrupa ülkelerine göre çok az olmasına rağmen, osteoporoz ve kemik kırıkları en fazla süt tüketen Amerika ve Avrupa ülkelerinde yaşanmaktadır. Tipik bir Batılı diyette hayvansal protein, rafine şeker, tuz ve kafein fazla; sebze ve meyve ise yetersizdir. Bu tarz diyetin en temel özelliği idrarla fazla miktarda kalsiyum atılımının gerçekleşmesi ve osteoporozun ortaya çıkmasıdır. Günlük tüketilmesi önerilen kalsiyum miktarı 1000-1500 mg'dır.
İDRARDAKİ KALSİYUM DAHA ÖNEMLİ
Çeşitli araştırmalar osteoporozun az kalsiyum alımı nedeniyle değil, idrar yolu aracılığıyla fazla kalsiyum kaybı sonucunda oluştuğunu ortaya koymuştur. Gıdalardaki kalsiyumun azlığıyla birlikte, alınan kalsiyumun böbrekler yoluyla kaybedilmesi osteoporozun en önemli nedenidir. Aşırı tuzlu yemek, hayvansal proteini fazla tüketmek idrarla aşırı kalsiyum atılmasına neden olur. Bunlar da osteoporoz ve kemik kırıkları için risk faktörleridir.
D vitaminiyle ilgili bilinmesi gerekenler
Güneş kremi kullanmak D vitamini üretimini engelleyebilir.
Yaz aylarında 10-15 saatleri arasında 20-30 dk güneşlenmek osteoporoza karşı koruyucudur.
Güneşten uzak durmak, özellikle yaşlılarda D vitamini yetersizliğine yol açar.
D vitamini düzeyleri kan tahliliyle kolayca tespit edilebilir.
Günde 1000-2000 İÜ D vitamini takviyesi yapmak yeterli olacaktır.
Yeterli D vitamini hipertansiyon, kanser (meme- barsak-prostat), kalp yetersizliği, beyin felci, Parkinson, demansa yakalanma riskini azaltmaktadır.
Astım ve alerjik hastalıklar D vitamini eksikliğinde daha sık olarak ortaya çıkmaktadır.
D vitamini, obezite ve diyabete karşı koruyucudur.
YARIN: SAĞLIKLI BESLENME NASIL OLMALI? - PROF.DR. OSMAN ERK