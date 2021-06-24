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    Bill Gates hakkında 'yazılım hırsızı' suçlaması | Dünyayı değiştiren şirketin derin hikayesi

    Bill Gates’in şirketi Microsoft, hızla büyüyordu. Karşısında Apple bile duramıyordu. Ancak Gates hakkında “YAZILIM” hırsızı olarak suç duyurusunda bulunulmuştu! İşte çarpıcı detaylar...

    BÜLENT ERANDAÇ
    Gates kulli yaptı

    Milyarder işadamı Bill Gates, merdivenleri hızla tırmanıyordu. Microsoft'un gittikçe güçlenmesi rakiplerinde şüphe uyandırıyordu. Ancak Microsoft'un güçlenmesi sadece Steve Jobs hayranlarını kaygılandırmıyordu. Macintosh meraklıları tarafından Bill Gates ve Microsoft, özgür ruhlu ve idealist Apple'ın antitezi olarak görülüyordu.



    Time dergisinde 1997'de yayımlanan bir haberde ise ilginç ifadeler kullanılıyordu. Apple'cılar Gates'i, 'inek 'işaret et ve tıkla' işletim sistemi fikrini çalıp Microsoft Windows'ta kullanan milyarder kötü adam' olarak nitelendiriyordu.

    Microsoft'un ezip geçtiği ve piyasadan sildiği Netscape'in mühendislerinden Mittelhauser, ABD Adalet Bakanlığı'nın 1998'de Microsoft'a açtığı davayla ilgili olarak şunları The Ringer'a şunları anlatıyordu:

    "Microsoft Word yıllarca üzerine çalışılmış WordPerfect'i öldürdü. Lotus'un sonunu da Microsoft Excel getirdi. Başarılı bir yazılım geliştiren şirketlerin önünde iki seçenek vardı: Ya Microsoft ürününüzü kopyalayıp geliştiriyor ve bundan para kazanıyordu ya da doğrudan şirketinizi satın alıyordu." Bu konu Simpsonlar'ın 1998 sezonundaki bir bölümde de gündeme geldi. Dizide Gates, önce Homer'ın kurduğu bir internet şirketini satın almak için teklif götürüyor, ardından da kaba kuvvet kullanarak şirkete el koyuyor ve "Önüme gelene çek yazarak zengin olmadım ben" diyordu.)




    KONGRE'DE İFADE VERDİ
    Microsoft'un tekelleştiğiyle ilgili kaygılar 1998'de ABD Kongresi'nin de gündemine geldi. Gates, Kongre'deki duruşmalarda ifade verirken çok kendini beğenmiş ve burnu büyük bulundu. "Kaygılı" gibi ifadelerin tanımıyla ilgili tartışmalara girmesi de olumsuz imajına katkıda bulundu. Yargıç, 2000'de Microsoft'un ikiye bölünmesine karar verdi. Ancak bu karar temyizden dönerken bir başka Amerikan devi Google büyüyordu. Tekel davalarında uzman bir hukukçu olan Melamed, Gates'in duruşmadaki halini, "Doğruyu söyler gibi görünmüyordu. Hesapçı bir insan gibi görünüyordu" sözleriyle yorumlamıştı.



        ÇOCUK GİBİ AĞLIYORDU
        Microsoft üzerine bir kitap kaleme alan New Yorker yazarı Auletta, 2001'de PBS News Hour'a verdiği röportajda Gates'in çok zeki bir iş adamı olduğunu belirtiyor ancak şöyle devam ediyordu: "Birçok açıdan tam bir çocuk. Asosyal bir insan. Canı sıkkın olduğu zamanlarda çocuk gibi davranıyordu ve davranıyor. Öfke nöbetleri geçiriyor."


        Apple, milyarder işadamı Bill Gates'i hırsızlıkla suçlamıştı.


        DÜNYAYI DEĞİŞTİREN ŞİRKETİN DERİN HİKAYESİ - BÜLENT ERANDAÇ

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