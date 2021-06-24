Bill Gates hakkında 'yazılım hırsızı' suçlaması | Dünyayı değiştiren şirketin derin hikayesi





Time dergisinde 1997'de yayımlanan bir haberde ise ilginç ifadeler kullanılıyordu. Apple'cılar Gates'i, 'inek 'işaret et ve tıkla' işletim sistemi fikrini çalıp Microsoft Windows'ta kullanan milyarder kötü adam' olarak nitelendiriyordu.



Microsoft'un ezip geçtiği ve piyasadan sildiği Netscape'in mühendislerinden Mittelhauser, ABD Adalet Bakanlığı'nın 1998'de Microsoft'a açtığı davayla ilgili olarak şunları The Ringer'a şunları anlatıyordu:



"Microsoft Word yıllarca üzerine çalışılmış WordPerfect'i öldürdü. Lotus'un sonunu da Microsoft Excel getirdi. Başarılı bir yazılım geliştiren şirketlerin önünde iki seçenek vardı: Ya Microsoft ürününüzü kopyalayıp geliştiriyor ve bundan para kazanıyordu ya da doğrudan şirketinizi satın alıyordu." Bu konu Simpsonlar'ın 1998 sezonundaki bir bölümde de gündeme geldi. Dizide Gates, önce Homer'ın kurduğu bir internet şirketini satın almak için teklif götürüyor, ardından da kaba kuvvet kullanarak şirkete el koyuyor ve "Önüme gelene çek yazarak zengin olmadım ben" diyordu.)