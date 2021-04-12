Elhamra Kararnamesi, Yahudi Tarihi'ndeki önemli kırılma noktalarından biriydi. Kastilya ve Leon Kraliçesi I. Isabel ile Aragon Kralı II. Ferdinand tarafından 31 Mart 1492'de Elhamra Sarayı'nda imzalandı.
Elhamra Kararnamesi, Yahudi Tarihi'ndeki önemli kırılma noktalarından biriydi. Kastilya ve Leon Kraliçesi I. Isabel ile Aragon Kralı II. Ferdinand tarafından 31 Mart 1492'de Elhamra Sarayı'nda imzalandı.
Google'ın patronu Sergei Brin.
Modacı Ralph Lauren.
Levi'sin sahibi Levi Strauss.
Starbuck's'ın kurucusu Howard Schultz.
Dkny'nin sahibi Donna Karan.
Yale Üniversitesi'nin kurucu başkanı Richard Levin.
FİLM GİBİ HİKAYE
Çok sayıda Yahudi Türkler tarafından kurtarıldı. Onlar arasında Coca Cola'nın CEO'su Muhtar Kent'in babası Necdet Kent de vardı. Necdet Kent, 1911'de İstanbul'da doğdu.
II. Dünya Savaşı'nda Marsilya Başkonsolosluğu Muavin Konsolosluğu yaptı. "Türk Oskar Schindler" diye bilinmektedir. Sebebi ise 2. Dünya Savaşı'nda, kurtardığı 70-80 Türkiye Yahudisidir.
500. YIL VAKFI
İspanya'dan kovulan Sefarad Yahudileri'nin Osmanlı topraklarına sığınmalarının 500. yılında bir vakıf kuruldu. 1989'da kurulan 500. Yıl Vakfı Filistin meselesinin İsrail'e pek fazla kayıp verdirmeden çözüme kavuşturulması amacıyla yürütülen çalışmalara uluslararası bir destek sağlanması konusunda bu vakıf önemli lobi faaliyetlerinde bulunmaktadır.