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    Starbuck's'tan da var Google'dan de aktör da... sayesinde kurtuldular

    Engizisyondan kaçan Sefarad Yahudileri, sayesinde kurtuldu. Kimi ’da kimi ’de yaşam kurdu. Torunları ise yüzyıllar sonra dünya çapında ünlü isimler oldu! Onlardan bazıları Starbuck’s’ın sahibi , Google kuran , aktör , güzel yıldız ’tu.

    BÜLENT ERANDAÇ
    Google'ı Osmanlı'da arayın

    Elhamra Kararnamesi, Yahudi Tarihi'ndeki önemli kırılma noktalarından biriydi. Kastilya ve Leon Kraliçesi I. Isabel ile Aragon Kralı II. Ferdinand tarafından 31 Mart 1492'de Elhamra Sarayı'nda imzalandı.

    Kararname ile İspanya'da yaşayan Yahudilerin kovulması kararını ilan eden belgeydi. Bu kararnameye göre Yahudi dinine mensup veya biyolojik olarak Yahudi olan herkes İspanya'yı terk edecek; yanına altın, para vb. ziynet eşyası almayacaktı.

    Kararnamenin muhataplarına ülkeyi terk etmek için 31 Temmuz tarihine kadar süre tanınmış ve bu süre sonunda da ülkeyi terk etmeyenlerin idam edileceği belirtilmişti.

        Bu kararname ile İber Yarımadası'ndan kaçan Yahudiler, Osmanlı İmparatorluğu'ndan yardım istedi. Kararnamenin ardından, dünyanın dört bir yanına dağılan 300 bin Yahudi'nin 150 bini, II. Bayezid'in donanma gemilerini İspanya'ya göndermesi sayesinde güvenli bir şekilde Osmanlı topraklarına vardı.

        Bu yolculukla Osmanlı topraklarına gelen Sefarad Yahudileri, ilerleyen yıllarla birlikte adeta yeniden doğdu. Torunları da dünyaca çapında isimler oldu.

        İşte o Sefarad Yahudileri'nin torunları:


            Google'ın patronu Sergei Brin.


            Modacı Ralph Lauren.


            Levi'sin sahibi Levi Strauss.


                Starbuck's'ın kurucusu Howard Schultz.


                Dkny'nin sahibi Donna Karan.


                Yale Üniversitesi'nin kurucu başkanı Richard Levin.

                    FİLM GİBİ HİKAYE
                    Çok sayıda Yahudi Türkler tarafından kurtarıldı. Onlar arasında Coca Cola'nın CEO'su Muhtar Kent'in babası Necdet Kent de vardı. Necdet Kent, 1911'de İstanbul'da doğdu.

                    II. Dünya Savaşı'nda Marsilya Başkonsolosluğu Muavin Konsolosluğu yaptı. "Türk Oskar Schindler" diye bilinmektedir. Sebebi ise 2. Dünya Savaşı'nda, kurtardığı 70-80 Türkiye Yahudisidir.

                    500. YIL VAKFI
                    İspanya'dan kovulan Sefarad Yahudileri'nin Osmanlı topraklarına sığınmalarının 500. yılında bir vakıf kuruldu. 1989'da kurulan 500. Yıl Vakfı Filistin meselesinin İsrail'e pek fazla kayıp verdirmeden çözüme kavuşturulması amacıyla yürütülen çalışmalara uluslararası bir destek sağlanması konusunda bu vakıf önemli lobi faaliyetlerinde bulunmaktadır.
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                    Haberler Yazı Dizisi Starbuck's'tan Howard Schultz da var Google'dan Sergei Brin de aktör Michael Douglas da... Osmanlı sayesinde kurtuldular