Eğer İstanbul'un ekonomi tarihine dair bir çalışma yapılacaksa en önemli iki nokta başrol oynar: Bankalar Caddesi ve Tahtakale... Bankalar Caddesi'nde çok önemli iki yapı var. Birincisi orijinal adı Siniossoglou Apartmanı olan 6 katlı bina, diğeri de tam karşısındaki Kamondo Merdivenleri. İşte bu iki yapıya imzasını atan Kamondo Ailesi, İstanbul'da bir dönem zenginliğin ve asaletin sembolü haline gelmişti.