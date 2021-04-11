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    Kamondo Ailesi'nin yükselişi 'da banka kurmasıyla başladı: Ailenin kökleri ise Nazi kampında son buldu!

    Kamondo Ailesi, İber Yarımadası'ndan kovuldu. 'da banka kurdu. Yabancı finans kaynakları ile Osmanlı arasında köprü oluşturdu! Süveyş Kanalı'nın yapımına katkıda bulundu! Ancak bir dönem Doğu'nun Rothschild'leri olarak anılan ailenin kökleri Nazi kamplarında son buldu!

    BÜLENT ERANDAÇ
    Doğu'nun Rothschild'leri

    Eğer İstanbul'un ekonomi tarihine dair bir çalışma yapılacaksa en önemli iki nokta başrol oynar: Bankalar Caddesi ve Tahtakale... Bankalar Caddesi'nde çok önemli iki yapı var. Birincisi orijinal adı Siniossoglou Apartmanı olan 6 katlı bina, diğeri de tam karşısındaki Kamondo Merdivenleri. İşte bu iki yapıya imzasını atan Kamondo Ailesi, İstanbul'da bir dönem zenginliğin ve asaletin sembolü haline gelmişti.

    OSMANLI'YA DESTEK
    Kamondo'lar 15. yüzyılda İber Yarımadası'ndan kovuldu. Önce Trieste'ye, ardından İstanbul'a yerleşti. Salomon- Jacob Kamondo, oğulları Isaac ve Abraham'la birlikte 'İshak Kamondo ve Şürekası' ünvanlı bankayı kurdu. Banka, Kırım Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'na destek verdi. Aile ayrıca Şirket-i Hayriye ve Dersaadet Tramvay Şirketi'nin ortakları arasındaydı.

    Isaac Kamondo, 1832'de vebadan öldü. Miras kardeşi Abraham Salomon'a kaldı. 'Vezirlerin bankacısı' olarak adlandırılan Abraham Salomon, Osmanlı'nın ekonomik gelişimine ve İstanbul'un modernleşmesine aktif olarak katkıda bulundu.

        PARİS'E TAŞINDILAR
        1850'lerde torunları Abraham-Behor ve Nissim işleri devraldı. Bankanın dış bağlantıları olması gerekliliğine inanan Kamondo Ailesi, 1869-1870 arasında Paris'e yerleşti. Bankanın yönetim merkezini buraya taşıdı.

        1872'de Monceau'daki muhteşem 'Hotel Particulier'de yaşamaya başladı. Süveyş Kanalı'nın finansmanı da dâhil birçok önemli projeye katkıda bulundu. 1889 yılı ise aile için zor bir yıldır. Çünkü iki kardeş garip bir rastlantıyla aynı yıl aynı hastalıktan yaşamını yitirdi.

        ÜNLÜ KİRACILAR
        Galata bankerleri dediğimiz Rum ve Yahudi bankacılığın başında Kamondo'lar var. İstanbul'da bankacılık yapmak isteyen, mutlaka Kamondo'ların kurduğu Galata merkezine yerleşiyor.

            Tıpkı Rotschild'lerin Paris'te yaptığı gibi. 1860'larda Credit Lyonnais, Societe Generale gibi bankalar, hep Kamondo'ların kiracıları. Yabancı bankalar İstanbul'a gelip Galata bankerlerine sırt çevirince, Kamondolar'la bir grup, Osmanlı Bankasını kuruyorlar. Maksat, Bab-ı Ali'ye kredi vermek.

            SAYISIZ TARİHİ YAPI
            Kamondo Ailesi, İstanbul'a damgasını vuran ve varlıklarını koruyan sayısız yapı inşa ettirmişti. Kasımpaşa'daki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Galata Residence, Serdar-ı Ekrem Sokak'taki Kamondo Hanı, Meşrutiyet Caddesi'ndeki Büyükada Han, Karaköy'de Saatçi Han, Latif Han, Lacivert Han, Yakut Han, Kuyumcular Han, Lüleci Han, Gül Han bunlar arasında sayılabilir. Aile aynı zamanda dünyanın sayılı sanat koleksiyonerlerinden biriydi.

            HASKÖY'E GETİRİLDİ
            Karaköy Bankalar Caddesi'ndeki bugün müzeye dönüştürülmüş olan eski Osmanlı Bankası binasının tam karşısında cadde ilginç bir mimari yapıyı barındırıyor. Merdivenleri yaptıran Abraham-Salomon'un naaşı 1873'de yaşamını yitirince, vasiyeti üzerine Paris'ten İstanbul'a getirilip anıt mezara devlet töreniyle defnedilir.

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