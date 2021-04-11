Eğer İstanbul'un ekonomi tarihine dair bir çalışma yapılacaksa en önemli iki nokta başrol oynar: Bankalar Caddesi ve Tahtakale... Bankalar Caddesi'nde çok önemli iki yapı var. Birincisi orijinal adı Siniossoglou Apartmanı olan 6 katlı bina, diğeri de tam karşısındaki Kamondo Merdivenleri. İşte bu iki yapıya imzasını atan Kamondo Ailesi, İstanbul'da bir dönem zenginliğin ve asaletin sembolü haline gelmişti.
OSMANLI'YA DESTEK
Kamondo'lar 15. yüzyılda İber Yarımadası'ndan kovuldu. Önce Trieste'ye, ardından İstanbul'a yerleşti. Salomon- Jacob Kamondo, oğulları Isaac ve Abraham'la birlikte 'İshak Kamondo ve Şürekası' ünvanlı bankayı kurdu. Banka, Kırım Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'na destek verdi. Aile ayrıca Şirket-i Hayriye ve Dersaadet Tramvay Şirketi'nin ortakları arasındaydı.
Isaac Kamondo, 1832'de vebadan öldü. Miras kardeşi Abraham Salomon'a kaldı. 'Vezirlerin bankacısı' olarak adlandırılan Abraham Salomon, Osmanlı'nın ekonomik gelişimine ve İstanbul'un modernleşmesine aktif olarak katkıda bulundu.