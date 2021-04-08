Batı, geçmişini çabuk unuttu! kendilerinden olmayanları ya yaktı ya da kovdu... Yahudiler de özgürlüğü Osmanlı'da buldu

Her fırsatta insan haklarını savunun Avrupa ise farklı dinden yurttaşlarına türlü eziyetler yaptı. Osmanlı ise hoşgörüsüyle sınırları aştı. Zulümden kaçan binlerce Yahudi, Osmanlı'ya sığındı. Tıptan, ticarete pek çok alanda çalıştı. Kimi paşalık, kimi de Saray'a doktorluk yaptı... İşte onlardan bazınları: