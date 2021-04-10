Engizisyondan kaçtılar Selanik'te hayat buldular: Yahudiler'in kimi un, kimi de yoğurt fabrikası ile zengin oldu

Tarihler 31 Mart 1492'i gösterdiğinde Grana'da düştü. İspanya Kralı Ferdinand ve Kraliçe İsabella, Yahudiler'i istenmeyen kişi ilan etti. Yahudiler Osmanlı İmparatorluğu'na göç etti.
Sefaradlar olarak anılan bu Yahudiler'in yurt bildiği topraklardan biri de Selanik'ti. Yahudi Aileler, Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırsız imkanı sayesinde servetlerine servet kattı.
1850-1910 tarihleri arasında Selanik ve İstanbul'da bulunan Yahudi aileler, Osmanlı ekonomik ve ticari hayatı içinde son derece etkin roller üstlendi. Ayrıca devletin ihtiyacı olan borç paranın temininde ilk başvurulan adres oldu. Bu dönemde Selanik'te çok zengin Yahudi aileler ortaya çıktı. İşte o ailelerden en önemlileri: