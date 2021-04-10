Engizisyondan kaçtılar Selanik'te hayat buldular: Yahudiler'in kimi un, kimi de yoğurt fabrikası ile zengin oldu

1556'da İtalyan kenti Ancona'da 25 Yahudi öldürüldü. Bunun üzerine Selanik Yahudileri Ancona'ya 6 aylık bir boykot uyguladı. Bu güce bağlı olarak şehirdeki Yahudi nüfus her geçen gün arttı. Öyle ki 1530'da şehrin yüzde 52'si, 1613'te ise yüzde 68'i Yahudiler'den oluşuyordu. Dünya üzerinde kuvvetle muhtemel ki o dönemde Yahudiler'in nüfusça çoğunlukta olduğu tek şehir Selanik'ti.