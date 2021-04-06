Gırnata Emirliği yıkılınca onlar için ölüm geldi! Yahudi bankerler ise Osmanlı'ya sığındı | Osmanlı'daki Yahudi bankerler

Bu kontlar Asturya ve Leon krallıkları tarafından atanıyordu. 1412'de Kral 2. Fernando Aragon Krallığı'nın tahtına çıktı. II. Ferdinand, 1469'da Kastilya Kraliçesi I. İsabel ile evlenerek bu iki krallığın güçlerini birleştirdi. I. Isabel ile II. Ferdinand tarafından 31 Mart 1492'de Elhamra Sarayı'nda bir belge imzalandı. Elhamra Kararnamesi olarak tarihe geçen bu belge İspanya'da yaşayan Yahudiler'in kovulması kararıydı.