Gırnata Emirliği yıkılınca onlar için ölüm geldi! Yahudi bankerler ise Osmanlı'ya sığındı | Osmanlı'daki Yahudi bankerler

Tarihler MS 711'i gösterdiğinde Arap orduları komutanı Tarık bin Ziyâd, Avrupa seferine çıktı. Vizigotlar'ı yenip İspanya'yı fethetmeyi başardı. Endülüs Devleti'nin temelleri atıldı.
İspanya'daki son Müslüman devlet ise Gırnata'ydı. Ancak 3 asır hüküm süren devlet, 1492'de yıkıldı. Endülüs'teki İslam hâkimiyeti sonlandı. Yerini İspanya Krallığı aldı. Şatolar ülkesi anlamına gelen Kastilya adı ise ilk kez 800 yılında İspanya'nın kuzeyinde ortaya çıktı. Bölge küçük kontluklar şeklinde yönetiliyordu.
Bu kontlar Asturya ve Leon krallıkları tarafından atanıyordu. 1412'de Kral 2. Fernando Aragon Krallığı'nın tahtına çıktı. II. Ferdinand, 1469'da Kastilya Kraliçesi I. İsabel ile evlenerek bu iki krallığın güçlerini birleştirdi. I. Isabel ile II. Ferdinand tarafından 31 Mart 1492'de Elhamra Sarayı'nda bir belge imzalandı. Elhamra Kararnamesi olarak tarihe geçen bu belge İspanya'da yaşayan Yahudiler'in kovulması kararıydı.