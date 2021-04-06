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    Gırnata Emirliği yıkılınca onlar için ölüm geldi! Yahudi bankerler ise Osmanlı'ya sığındı | Osmanlı'daki Yahudi bankerler

    Gırnata Emirliği yıkıldı. Kastilya Kralı 2. Ferdinand tahta çıktı! Ferdinan'dın eşi İsabel tam bir koyu Katolik'ti. Eşi Ferdinand'la beraber, kendisine gelen "Yeni Hristiyanlar'ın gizli Yahudilik Faaliyetleri"yle ilgili ihbarları ciddi biçimde ele alıyordu. Hristiyan olmayanlar Engizisyon'da yakıldı. Tek çare Osmanlı'ydı. Türkler'e sığınanlar arasında Yahudi bankerler ilk sıradaydı.

    BÜLENT ERANDAÇ
    Endülüs'ten Kastilya'ya

    Tarihler MS 711'i gösterdiğinde Arap orduları komutanı Tarık bin Ziyâd, Avrupa seferine çıktı. Vizigotlar'ı yenip İspanya'yı fethetmeyi başardı. Endülüs Devleti'nin temelleri atıldı.

    İspanya'daki son Müslüman devlet ise Gırnata'ydı. Ancak 3 asır hüküm süren devlet, 1492'de yıkıldı. Endülüs'teki İslam hâkimiyeti sonlandı. Yerini İspanya Krallığı aldı. Şatolar ülkesi anlamına gelen Kastilya adı ise ilk kez 800 yılında İspanya'nın kuzeyinde ortaya çıktı. Bölge küçük kontluklar şeklinde yönetiliyordu.

    Bu kontlar Asturya ve Leon krallıkları tarafından atanıyordu. 1412'de Kral 2. Fernando Aragon Krallığı'nın tahtına çıktı. II. Ferdinand, 1469'da Kastilya Kraliçesi I. İsabel ile evlenerek bu iki krallığın güçlerini birleştirdi. I. Isabel ile II. Ferdinand tarafından 31 Mart 1492'de Elhamra Sarayı'nda bir belge imzalandı. Elhamra Kararnamesi olarak tarihe geçen bu belge İspanya'da yaşayan Yahudiler'in kovulması kararıydı.

        Bu kararnameye göre Yahudi olan herkes İspanya'yı terk edecek; yanına altın, para vb. ziynet eşyası almayacaktı. Kararnameye uymayanların idam edileceği belirtilmişti. Bu süreç "Yeni Hristiyanlar" ya da "Konversolar" adı verilen bir grubu ortaya çıkardı.

        Konverso, "Dönüştürülmüş" anlamına gelen bir kelimeydi ve Katolik dinini sonradan kabul edenleri tanımlamak için kullanılıyordu. Yahudi kökenli Konversolar'a "Marrano" ismi takılmıştı. Marrano, "Domuz" anlamına geliyordu.

        Bazı Konversolar, Katolik görünmekle beraber, eski inanç ve pratiklerini gizli gizli devam ettiriyordu. Bu durum Crypto-Judaism yani Kripto Yahudilik'in doğmasına yol açtı.

            ASYA VE AFRİKA'YA
            1478'de Konversolar'ı bulma ve cezalandırma" amacıyla İspanyol Engizisyonu kuruldu. Başına Yahudi düşmanı Tomás de Torquemada getirildi. 1492'ye kadar geçen süreçte binlerce Yahudi ve Konverso, Engizisyon tarafından mahkûm edilerek yakıldı. Kararnamenin ilanının ardından Yahudiler Asya ve Afrika'ya geçmeye başladı.

            Diplomat, banker ve tüccarların başını çektiği sayıca önemli bir ekip Osmanlı İmparatorluğu'na yöneldi. Portekiz'e geçenler önlerindeki beş yıl içinde daha acı süreçlerle karşılaşırken, Kuzey Afrika'ya gidenler çöllerde hayatını kaybetti. Osmanlı İmparatorluğu'na gidebilenler ise en şanslılardı.

            DALGA DALGA YAYILDI
            İspanya'nın             Yahudiler'e yönelik izlediği uygulamalar Portekiz'de de vücut buldu! 1497'de Portekiz Kralı I. Manuel bir kararname yayınladı! Yahudiler'den dinlerini değiştirme ya da ülkeyi terk etmeleri istendi.

                Can güvenliğinden endişe duyan birçok Yahudi ikinci şıkkı tercih etti. Böylece XII. yüzyılda İngiltere'nin başlattığı, XIII. yüzyılda da Fransa'nın devam ettirdiği Batı Avrupa'nın Yahudiler'den temizlenme süreci büyük ölçüde tamamlanmış oldu.

                ŞATOLARIN ŞEHRİ
                Kastilya Leon, İspanya'nın en büyük bölgesidir. 2.511.000 nüfusa sahiptir. Başkenti Valladolid şehridir. Tarihi Leon Krallığı ve Eski Kastilya topraklarının üzerinde kuruludur... En önemli simgesi ise binlerce yıllık şatoları...

                TAÇ FELİPE'DE
                Kastilya Kralı unvanı, 16. ve 17. yüzyıllarda Habsburg yöneticileri tarafından kullanıldı. I. Charles, Aragon, Mayorka, Valensiya ve Sicilya Kralı ve Barcelona Kontu, Roussillon ve Cerdagne'nin yanı sıra Kastilya ve Leon Kralıydı. 18. yüzyılın başlarında Bourbonlu Philip, İspanya Veraset Savaşı'nı kazandı. Aragon Tacı ve Kastilya Tacı'nı İspanya Kallığı altında birleştirdi. Kastilya ve Aragon birleşmesine "İspanya" adı verildi. 1978 İspanyol anayasasına göre İspanya'nın şu anki kralı VI. Felipe hala "Kastilya Kralı" unvanını taşıyor.

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