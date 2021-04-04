İngiliz Gertrude Bell, Arap çöllerinde seyahatler yaptı. Arkeoloji bahanesiyle girmedik yer bırakmadı. Türkiye'den ise hiç uzak kalmadı! 1907'de Anadolu'ya bir seyahat yaptı. Amacı kiliseleri araştırmaktı. İzmir üzerinden Konya'ya ulaştı. Arkeolog William Mitchell Ramsay'le Binbir Kilise kazılarına katıldı. Ve hayatının aşkıyla tanıştı. O isim İngiltere'nin Konya Askeri Konsülü olan Dick Doghty- Willie adlı binbaşıydı.
ÇANAKKALE'DE ÖLDÜ
Ancak Binbaşı evliydi. Bu aşk, gizli kapaklı buluşmalar ve mektuplarla sürdü. İngiliz Binbaşı 1915'te Çanakkale Savaşı'nda öldü. İşte Bell, o tarihten sonra Türkler'den nefret etmeye başladı. Hıncını almak için Osmanlı ve Türkler'e karşı birçok faaliyette bulundu. Topladığı bilgileri İngiliz istihbaratı ile paylaştı.
1915'in Kasım ayında ise resmen İngiliz İstihbaratı'na katıldı. Teşkilatta artık Queen of Desert (Çöl Kraliçesi) olarak anılmaya başladı. Bu sırada Lawrence adındaki genç arkeologla tanıştı! O isim yıllar sonra Arabistanlı Lawrence olarak anılacak ve Ortadoğu'daki tüm dengelerini Osmanlı aleyhine bozacaktı. Bell, Araplar'ı Türklere karşı ayaklandırmak için çalışmalar yaptı.