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    Gertrude Bell’in sevgilisi 'de hayatını kaybetti! O günden sonra Türkler'e düşmanlık besledi!

    Gertrude Bell’in yasak aşkı ’de hayatını kaybetti! O günden sonra Türkler’e düşmanlık besledi! na çalışmayı kabul etti. Kut-ül Amare’de Türk askerlerine karşı savaşa girdi! Ne onun ne de İngilizler’in gücü Türk ordusunu yenmeye yetmedi!

    Kut-ül Amare'de bile vardı!

    İngiliz Gertrude Bell, Arap çöllerinde seyahatler yaptı. Arkeoloji bahanesiyle girmedik yer bırakmadı. Türkiye'den ise hiç uzak kalmadı! 1907'de Anadolu'ya bir seyahat yaptı. Amacı kiliseleri araştırmaktı. İzmir üzerinden Konya'ya ulaştı. Arkeolog William Mitchell Ramsay'le Binbir Kilise kazılarına katıldı. Ve hayatının aşkıyla tanıştı. O isim İngiltere'nin Konya Askeri Konsülü olan Dick Doghty- Willie adlı binbaşıydı.

    ÇANAKKALE'DE ÖLDÜ
    Ancak Binbaşı evliydi. Bu aşk, gizli kapaklı buluşmalar ve mektuplarla sürdü. İngiliz Binbaşı 1915'te Çanakkale Savaşı'nda öldü. İşte Bell, o tarihten sonra Türkler'den nefret etmeye başladı. Hıncını almak için Osmanlı ve Türkler'e karşı birçok faaliyette bulundu. Topladığı bilgileri İngiliz istihbaratı ile paylaştı.

    1915'in Kasım ayında ise resmen İngiliz İstihbaratı'na katıldı. Teşkilatta artık Queen of Desert (Çöl Kraliçesi) olarak anılmaya başladı. Bu sırada Lawrence adındaki genç arkeologla tanıştı! O isim yıllar sonra Arabistanlı Lawrence olarak anılacak ve Ortadoğu'daki tüm dengelerini Osmanlı aleyhine bozacaktı. Bell, Araplar'ı Türklere karşı ayaklandırmak için çalışmalar yaptı.

        Casus Bell, Türk ordusu Kut-ül Amare'de Hindistan'dan getirilen İngiliz birliklerini yenilgiye uğrattığında, Mezopotamya Seferi Kuvvetleri'ne katılıp Türkler'e kurşun da attı.

        TESADÜFÜN BÖYLESİ
        Tarihler 13 Nisan 1909'u gösterdiğinde İstanbul'da 31 Mart olayları patladı. Anadolu'da yaşayan Amerikalılar da paskalyayı kutlamak için Adana'da toplanmıştı. İşte o gün Adana karıştı, Ermeni ve Türkler arasında çatışma çıktı. 20 bin kişi hayatını kaybetti! Ne tesadüftür ki Gertrude'nin yasak aşkı Dick Doughty-Wylie da Adana'daydı.

        Daha sonraki yıllarda Gertrude Bell sevgilisine "Adana Olayları'ndaki özverili çalışmaları" nedeniyle nişan verilmesini sağladı!

            O TARİHTE İSTANBUL'DA!
            Gertrude Bell, 1909'da İstanbul'a gelmişti. Bu yıl aynı zamanda Sultan Abdülhamid'in tahttan indirildiği tarihti... Bell, The Times'ın muhabiri olan Philip Graves'in aracılığıyla Yıldız Sarayı'nı gezdi!

            Devlet adamlarıyla da bir araya geldi. Bunlar arasında Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa ile İttihad ve Terakki'nin önemli ismi olan Ahmed Rıza da vardı.

            ÇÖL VE TOHUM'U YAZDI
            İngiliz casus Bell, 1907'de Desert and Sown (Çöl ve Tohum) isimli bir kitap yayınladı. Ortadoğu coğrafyasını anlattı! Kitabının ismini Ömer Hayyam'ın çölde umutların yeşerebileceğini anlatan bir şiirden esinlenerek koyması bir hayli manidardı! Kitabında Türkler'e karşı Arap aşiretlerini desteklemek gerektiğini yazmıştı.

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