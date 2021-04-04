1915'in Kasım ayında ise resmen İngiliz İstihbaratı'na katıldı. Teşkilatta artık Queen of Desert (Çöl Kraliçesi) olarak anılmaya başladı. Bu sırada Lawrence adındaki genç arkeologla tanıştı! O isim yıllar sonra Arabistanlı Lawrence olarak anılacak ve Ortadoğu'daki tüm dengelerini Osmanlı aleyhine bozacaktı. Bell, Araplar'ı Türklere karşı ayaklandırmak için çalışmalar yaptı.