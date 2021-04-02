Osmanlı'da kana susamış bir casus Gertrude Bell! Dedesi anlattı ardından gazetede okudu...

Ailesinin gücü, tarihe olan merakı ve derin isimlerle ilişkileri Gertrude Bell'in "sınırları aşan" hayatını şekillendirmeye başladı. Gertrude Bell, Oxford Üniversitesi'ni başarıyla tamamladı. Artık tek amacı Londra'nın dışına çıkmaktı. Yolunu ise üvey annesi Florance açacaktı. Florance'in kardeşi Mary'nin kocası Frank Lascelles, 1887'de Romanya'nın başkenti Bükreş'e büyükelçi olarak atandı.
Florance, üvey kızı Gertrude için en uygun adresin Bükreş olduğu sonuca vardı. Gertrude 1888'de soluğu üvey teyzesinin yanında aldı. Elçilik davetlerinde çok önemli isimlerle tanıştı. Onlardan arasında Charles Harding de vardı. Bu isim, İngiliz sömürgesinin yolunu açan Doğu Hindistan Kumpanyası'nın önde gelen valileri arasındaydı.
Ancak Gertrude'nin en iyi arkadaşı bir yazardı. The Times için yazılar yazan gazeteci Valentine Chirol, özellikle Osmanlı İmparatorluğu, Ortadoğu ve Doğu sorunu ile ilgili yazdığı yazılarla Gertrude'nin dikkatini çekmeyi başardı. Chirol'un yazılarını okuyan, Harding'le Asya'yı tanıyan Gertrude, 1889'da Osmanlı topraklarına giriş yaptı. Arkeolojiye olan merakı da o zaman ortaya çıktı. İlk olarak Çanakkale'ye gidip Truva Antik Kenti'nde incelemeler yaptı.