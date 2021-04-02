Osmanlı'da kana susamış bir casus Gertrude Bell! Dedesi anlattı ardından gazetede okudu...

Ancak Gertrude'nin en iyi arkadaşı bir yazardı. The Times için yazılar yazan gazeteci Valentine Chirol, özellikle Osmanlı İmparatorluğu, Ortadoğu ve Doğu sorunu ile ilgili yazdığı yazılarla Gertrude'nin dikkatini çekmeyi başardı. Chirol'un yazılarını okuyan, Harding'le Asya'yı tanıyan Gertrude, 1889'da Osmanlı topraklarına giriş yaptı. Arkeolojiye olan merakı da o zaman ortaya çıktı. İlk olarak Çanakkale'ye gidip Truva Antik Kenti'nde incelemeler yaptı.