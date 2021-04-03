Önce dilini öğrendi ardından Tahran'da operasyonlara başladı! İngiliz casus Gertrude Bell'in sıra dışı hikayesi

ARAPÇA ÖĞRENDİ

İngiliz Gertrude Bell'in Doğu'ya ilgisi küçükken başlamıştı. En değerli kitabı Binbir Gece Masalları'ydı. İran seyahati ise Arapça ve Farsça'ya olan ilgisini artırdı. Londra'ya döndüğünde Arapça öğrenmeye başladı. Arapça ile birlikte Kur'an-ı Kerim'e olan ilgisi de arttı. Hatta şu ifadeyi kullanmıştı: "Kur'an öyle muhteşem bir kitap ki..." Bu arada Gertrude iyi derecede İtalyanca biliyordu.



İNGİLİZ KADIN CASUSUN SIRA DIŞI HİKAYESİ- RABUN GÜRBÜZ