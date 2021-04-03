Önce dilini öğrendi ardından Tahran'da operasyonlara başladı! İngiliz casus Gertrude Bell'in sıra dışı hikayesi

Tarihler 1889'u gösteriyordu. Romanya'nın başkenti Bükreş'te 3 yıl kalan Gertrude Bell, Türkiye turu yaptıktan sonra Londra'ya dönüş yaptı. Ailesinin yaşadığı Redcar'a yerleşme kararı aldı. Burada kardeşlerinin eğitimleriyle ilgilenirken bir yandan da üvey annesine destek sağladı.
Bu sırada Bükreş'te yanında kaldığı eniştesi Frank Lascelles İran'ın başkenti Tahran'a büyükelçi olarak atandı. Bu tayin Bell'in Doğu ile buluşmasını sağladı. Gertrude teyzesi ile birlikte Tahran'a gitmek için yola çıktı.
Önce trenle İstanbul'a çıkarma yaptı. Ardından gemiye binip İnebolu ve Samsun üzerinden Batum'a ulaştı. Oradan da trenle Tiflis ve 1 gün sonra da Hazar denizine inip Tahran'a giriş yaptı. Uzun bir yolculuğun ardından Tahran'a ulaşmayı başardılar.