

Fabrikatör Thomas Hugh Bell, kızının iyi bir eğitim almasını sagladı.



AİLENİN İLK ÇOCUĞU...

Thomas Hugh Bell, başarılı bir işadamıydı. Babası Sir Isaac Lowthian Bell'in kurduğu demirçelik fabrikasını büyük bir ustalıkla yönetmeyi başardı. Almanya'da da eğitim aldı. Bu nedenle Almanca, Fransızca ve İtalyancayı ana dili İngilizce gibi konuşabiliyordu. 23 yaşındayken tüccar bir ailenin kızı olan Mary Shield'le evlendi. Çiftin 14 Temmuz 1868'de ilk çocukları dünyaya geldi. O bebek yıllar sonra adını dünya casusluk tarihine yazdıracak olan Gertrude Bell'di. Çift, kızlarına Gertrude Margaret Lowthian adını verdi. Ailenin kızlarına ilk isim olarak bir Almanca isim takması dikkat çekti. Bunun nedeni ise babasının eğitim için Almanya'da bulunduğu bir dönemde tanıştığı kızdan etkilenmesiydi. Gertrude'nin 1871 yılında erkek kardeşi dünyaya geldi. Ancak annesi bir süre sonra hastalanıp can verdi. Öksüz kalan Gertrude'nin hayatındaki en önemli kişi babası ve kardeşiydi.