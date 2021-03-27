Yeni nesil silah çip

ABD ile Çin arasında devam eden stratejik rekabetin merkezinde teknoloji alanında üstünlük kurma çabaları var ve iki ülke arasındaki bağımlılık ilişkisi, Çin'in teknoloji ürünleri imalatında ABD malı mikroçiplere bağımlılığı olarak belirginleşiyor.
Amerikalı uluslararası ilişkiler profesörleri Henry Farrell ile Abraham L. Newman'ın geçtiğimiz aylarda yayımladıkları makalenin başlığı oldukça ilgi çekiciydi:
"Weaponized Interdependence" (silah haline getirilmiş karşılıklı bağımlılık" Bu makalede öne sürülen tez özetle ekonomik olarak bağımlılığın, günümüzün dünyasında elinde ekonomik gücü olan ülkenin, bunu kendisine bağımlı olan ülkelere karşı bir silah, bir tehdit unsuru olarak kullandığı yönündeydi. Ada ülkesi Tayvan gelen talep üzerine ABD, Almanya ve Japonya'ya yardımcı olma sözü verdi. Fakat son kuraklık, Tayvan'ın bu talebi karşılamasını zorlaştırdı. Hükümet işyerlerinin kullanabileceği su miktarına kısıtlama getirdi. Bunun üzerine TSMC ve United Microelectronics'in de aralarında yer aldığı büyük çip üreticileri, tesislerine kamyonla su taşımanın yollarını aradıklarını açıkladı. TMSC günde 156 bin ton suya ihtiyaç duyduğunu paylaştı. Suyu sağlayan ülke ise ABD olunca, Almanya, Japonya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Çin, Washington'la anlaşmak zorundaydı. İşte Çin ile ABD'nin gerilimi bu zamanda had safhaya çıktı. Diğer ülkeler çip konusunda bazı adımlar atsa da, ABD'nin etkisini kıramadı. Bugün Almanya otomotiv sektörünü canlandırmak istiyorsa çipe ihtiyacı var. Bu da Washington'dan geçiyor. Başbakan Angela Merkel, bu konudan duyduğu rahatsızlığı defalarca dile getirse de çözüm bulamadı.
YARIN: MADENLER SAVAŞI
Amerikalı uluslararası ilişkiler profesörleri Henry Farrell ile Abraham L. Newman'ın geçtiğimiz aylarda yayımladıkları makalenin başlığı oldukça ilgi çekiciydi:
"Weaponized Interdependence" (silah haline getirilmiş karşılıklı bağımlılık" Bu makalede öne sürülen tez özetle ekonomik olarak bağımlılığın, günümüzün dünyasında elinde ekonomik gücü olan ülkenin, bunu kendisine bağımlı olan ülkelere karşı bir silah, bir tehdit unsuru olarak kullandığı yönündeydi. Ada ülkesi Tayvan gelen talep üzerine ABD, Almanya ve Japonya'ya yardımcı olma sözü verdi. Fakat son kuraklık, Tayvan'ın bu talebi karşılamasını zorlaştırdı. Hükümet işyerlerinin kullanabileceği su miktarına kısıtlama getirdi. Bunun üzerine TSMC ve United Microelectronics'in de aralarında yer aldığı büyük çip üreticileri, tesislerine kamyonla su taşımanın yollarını aradıklarını açıkladı. TMSC günde 156 bin ton suya ihtiyaç duyduğunu paylaştı. Suyu sağlayan ülke ise ABD olunca, Almanya, Japonya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Çin, Washington'la anlaşmak zorundaydı. İşte Çin ile ABD'nin gerilimi bu zamanda had safhaya çıktı. Diğer ülkeler çip konusunda bazı adımlar atsa da, ABD'nin etkisini kıramadı. Bugün Almanya otomotiv sektörünü canlandırmak istiyorsa çipe ihtiyacı var. Bu da Washington'dan geçiyor. Başbakan Angela Merkel, bu konudan duyduğu rahatsızlığı defalarca dile getirse de çözüm bulamadı.
YARIN: MADENLER SAVAŞI