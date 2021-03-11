3. Petro ile evlendi ardından kocasını öldürtüp tahta geçti! 2. Katerina hayatı ile herkesi şaşırtıyor

II. Katerina 30 yılı aşkın bir süre Rusya'nın İmparatoriçesi ve ülkenin en etkili yöneticilerinden biriydi. Sophie Friederike Auguste von Anhalt- Zerbst, 2 Mayıs 1729'da küçük bir Alman prensinin kızı olarak Prusya'da dünyaya geldi.
Burası şu anda Polonya'nın Szczecin kentiydi. 1745'te Rus Ortodoks Kilisesi'ne kabul edildi. Adını Catherine olarak değiştirdi. Rus Çariçesi Elizabeth, yeğeni Grand Dük Petro için uygun bir eş olduğunu düşünerek Sophie ve annesini Moskova'ya davet etti.
On dört yaşındaki küçük prenses, Büyük Petro'nun torunu 3. Petro ile evlendirildi.