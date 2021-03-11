3. Petro ile evlendi ardından kocasını öldürtüp tahta geçti! 2. Katerina hayatı ile herkesi şaşırtıyor

Bu sırada Petro, hizmetçisi olan bir kadınla beraberdi. 2. Katerina'nın hayatı çok kötü geçmekteydi. Çünkü kocası onu sevmiyor ve hatta yanında bile uyumak istemedi. Katerina, evliliğinin altıncı yılında saray teşrifatçısı Sergey Satıyov ile birlikte olup eşine ihanet etti.