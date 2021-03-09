Rhodes Bursu o kadar büyümüştü ki, yeni bir örgüt kurulması fikri öne çıkmıştı. Round Table yani "Yuvarlak Masa" örgütünün tohumları 1891'da atıldı. Masa, Kral Arthur'un şövalyelerle yuvarlak bir masada yaptığı toplantıya bir atıftı.

Kral Arthur'un defalarca "Beraber kavgasız olarak bu ülkeyi yönetelim ve bu masanın şeklindeki gibi eşit ve dayanışma içinde olsun" sözleri örgütün doktorinlerinden oldu.

Cecil Rhodes'un en büyük yardımcısı ise Yahudi Lord Alfred Milner'dı. Günümüzde çok bilinen örgütlerden Bilderberg Group, CFR ve Chattham House'un üst grubu olarak lanse edilen Yuvarlak Masa merkez olarak İngiltere'yi seçti. Birçok işadamının önünü açan, siyasi liderleri yetiştiren bu örgüt de diğerleri gibi yeraltında olmayı seviyor.

Yuvarlak Masa sistemi devletleri yönetmek üzerine kurulmuştu. Dünyanın en tehlikeli örgütlerinin başında gösterilen Yuvarlak Masa'da şekillendirilecek organlar, üstlendikleri görevlere göre kendi aralarında bir irtibat ağı kuracak, bilgi alış verişinde bulunacak ve dünya ülkelerini yönlendirecek politikalar geliştireceklerdi.

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