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    ’yı merkez seçtiler: u örgütü haline geldi

    u o kadar büyümüştü ki, yeni bir örgüt kurulması fikri öne çıkmıştı. yani "" örgütünün tohumları 1891'da atıldı. Masa, 'un şövalyelerle yuvarlak bir masada yaptığı toplantıya bir atıftı. Kral Arthur'un defalarca "Beraber kavgasız olarak bu ülkeyi yönetelim ve bu masanın şeklindeki gibi eşit ve dayanışma içinde olsun" sözleri örgütün doktorinlerinden oldu.

    Yuvarlak masa örgütü

    Rhodes Bursu o kadar büyümüştü ki, yeni bir örgüt kurulması fikri öne çıkmıştı. yani "Yuvarlak Masa" örgütünün tohumları 1891'da atıldı. Masa, 'un şövalyelerle yuvarlak bir masada yaptığı toplantıya bir atıftı.

    Kral Arthur'un defalarca "Beraber kavgasız olarak bu ülkeyi yönetelim ve bu masanın şeklindeki gibi eşit ve dayanışma içinde olsun" sözleri örgütün doktorinlerinden oldu.

    Cecil Rhodes'un en büyük yardımcısı ise Yahudi Lord Alfred Milner'dı. Günümüzde çok bilinen örgütlerden , ve 'un üst grubu olarak lanse edilen merkez olarak 'yi seçti. Birçok işadamının önünü açan, siyasi liderleri yetiştiren bu örgüt de diğerleri gibi yeraltında olmayı seviyor.

    Yuvarlak Masa sistemi devletleri yönetmek üzerine kurulmuştu. Dünyanın en tehlikeli örgütlerinin başında gösterilen Yuvarlak Masa'da şekillendirilecek organlar, üstlendikleri görevlere göre kendi aralarında bir irtibat ağı kuracak, bilgi alış verişinde bulunacak ve dünya ülkelerini yönlendirecek politikalar geliştireceklerdi.

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