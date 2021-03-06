Rio Tinto, Afrika merkezli dünyaya yayılma politikalarını izledi. Günümüzde Afrika'da 2.5 milyon dönümlük arazinin yeraltı zenginliklerini elinde bulunduran Rio Tinto, kendisini 'küresel vatandaş' olarak tanımlıyor.
Merkezi Birleşik Krallık'ta bulunan Rio Tinto, Avustralya ve Kuzey Amerika'da madenleri aldıktan sonra Asya, Avrupa ve Afrika'ya odaklandı. Afrika'da alüminyum, demir, bakır, uranyum, kömür ve elmas gibi birçok zenginliği ele geçiren Rio Tinto bunu nasıl başardı?
HARİTA ELLERİNDE
Öncelikli olarak Afrika ülkeleri; Benin, Fildişi Sahili, Çad, Gabon, Gambiya, Gana, Nijerya, Sierra Leone, Gine, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Afrika, Lesoto, Namibya gibi ülkelere Rio Tinto ajanları gönderildi.