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    Rothschild ajanı İstanbul'da: 'de birçok görüşmede başrolü oynadı

    Rio Tinto, 1900'lü yıllarda İstanbul'a çıkarma yaptı. Rothschild ailesinin ajanı Calouste Sarkis Gülbenkyan, yeraltı zenginlikleri için doğduğu İstanbul'da birçok görüşmede başrolü oynadı.  Calouste Sarkis Gülbenkyan gençlik yıllarında tanıştığı Rothschild ailesi için sadece 'de değil, birçok ülkede ajanlık yaptı.

    Rothschild ajanı İstanbul'da

    Osmanlı ve Rio Tinto'yu 1900'lü yılların ilk çeyreğinde Lord Denbigh kanalıyla İngiltere'nin çıkarları için Osmanlı yetkililerine Glascow projesini kabul ettirmeye çalışırken bulmaktayız.

    Osmanlı ilk dış borcunu 1854'de Palmer ve Goldshmildt'den almıştır. Kırım Savaşı'nı ise Rothschildler finanse etmiştir. Osmanlı'yı yeteri kadar borçlandırdıktan sonra Rothschildler, Herzl'i Abdulhamid Han'a göndererek, borçları silme karşılığında Filistin topraklarının Yahudiler'e bırakılmasını teklif etmiştir.

    Bu teklif rağbet görmez. Chester projesinin arkasında ABD'de yerleşik, Rothschild ve Warburg ortaklığı olan Kuhn Loeb&Co (şimdiki American Express) firması vardır. Ayrıca, Chester projesi kapsamında kurulan Ottoman American Development Company firmasının yönetiminde bir Rothschilds kuruluşu olan Wickers Armstrong firmasının Washington temsilcisi de bulunmakta idi.

        Bu proje daha sonra Atatürk tarafından çöpe atıldı. Yine bir Rothschild kuruluşu olan Osmanlı Bankası, Almanlar'la birlikte Bağdat Demiryolu'nu finanse etmekte ve yeni imtiyazlar peşinde koşmaktaydı. Bir Rothschild ajanı olan Calouste Sarkis Gülbenkyan, Shell adına Osmanlı petrol alanları ve diğer yeraltı madenlerinin peşinde idi.

        Petrol imtiyazı daha sonra Irak Petrol Şirketi adını alan Türkiye Petrol Şirketi'ne verildi. Amerika yüzde 23.5, İngiltere yüzde 23.5, Fransa yüzde 23.5, Shell yüzde 23.5 ve Gülbenkyan yüzde 5 hisse aldı. Bölge BM tarafından İngiltere'nin nüfuz alanı olarak ilan edildi.

        ALTIN FİYATLARINI BELİRLİYOR
        Amerikan misyonerler Anadolu ve Ortadoğu'yu karış karış taramışlar ve demiryollarının güzergahlarını belirlemişlerdi. Türkiye ve Rio Tinto Bor madenlerinin devletleştirildiği 1978 yılından önce Türkiye'deki bor madenlerinin yüzde 80'ine Türk Borax adlı firması ile hakim olan Rio Tinto, Anatolia Mineral Development Ltd isimli firması ile bugünlerde ülkemizde altın, gümüş, bakır, çinko v.s. araması yapmaktadır.

            Rio Tur firması ile de trona aramaları yaptığı ve Ankara/Kazan'da trona rezervi tespit ettiği belirtilmektedir. Bu, doğru ise, Eti Holding – Park Holding ortaklığı ile Beypazarı'nda yapılacak tesisin açılmadan kapanması demektir.

            Ana firma Normandy Posseidon'un kontrolü Rio Tinto ve AAC'dedir. Altın fiyatları, her gün, iki kez İngiltere'de City'i bulunan Rothschild Bank tarafından belirlenmektedir. Rio Tinto, Ortadoğu'dan sonra hedefini Afrika'ya çevirecekti.

            GÖSTERİLERİ DURDURAN ŞİRKET
            Rio             Tinto, birçok madenindeki işçi eylemlerini devletlerin desteğiyle durdurdu. Açılan birçok davayı da Rio Tinto'nun kazanması şaşırtmadı.

            YARIN: AFRİKA HEDEFTE
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