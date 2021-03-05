Osmanlı ve Rio Tinto'yu 1900'lü yılların ilk çeyreğinde Lord Denbigh kanalıyla İngiltere'nin çıkarları için Osmanlı yetkililerine Glascow projesini kabul ettirmeye çalışırken bulmaktayız.
Osmanlı ilk dış borcunu 1854'de Palmer ve Goldshmildt'den almıştır. Kırım Savaşı'nı ise Rothschildler finanse etmiştir. Osmanlı'yı yeteri kadar borçlandırdıktan sonra Rothschildler, Herzl'i Abdulhamid Han'a göndererek, borçları silme karşılığında Filistin topraklarının Yahudiler'e bırakılmasını teklif etmiştir.
Bu teklif rağbet görmez. Chester projesinin arkasında ABD'de yerleşik, Rothschild ve Warburg ortaklığı olan Kuhn Loeb&Co (şimdiki American Express) firması vardır. Ayrıca, Chester projesi kapsamında kurulan Ottoman American Development Company firmasının yönetiminde bir Rothschilds kuruluşu olan Wickers Armstrong firmasının Washington temsilcisi de bulunmakta idi.