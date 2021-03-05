Bu proje daha sonra Atatürk tarafından çöpe atıldı. Yine bir Rothschild kuruluşu olan Osmanlı Bankası, Almanlar'la birlikte Bağdat Demiryolu'nu finanse etmekte ve yeni imtiyazlar peşinde koşmaktaydı. Bir Rothschild ajanı olan Calouste Sarkis Gülbenkyan, Shell adına Osmanlı petrol alanları ve diğer yeraltı madenlerinin peşinde idi.