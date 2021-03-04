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    Yeraltı hanedanı ! Bank, ve Rothschild ailesi...

    Madencilik şirketi ’nun temelleri, tarafından atıldı. 'de ticareti yapan bu şirket, bankasının kurulmasında yer aldı. Uyuşturucudan elde edilen gelir, banka sayesinde madene yatırıldı. Tüm bunların arkasında ise Rothschild ailesi yer aldı...

    Yeraltı hanedanı Rio Tinto

    Rio Tinto, İngiltere- Avustralya merkezli dünyanın en büyük madencilik şirketi. 1873'daa İspanyol hükûmetinden bir maden ocağı satın alarak Jardine Matheson şirketi tarafından kurulan Rio Tinto, yaklaşık 5 milyon dönüm arazinin yeraltı kaynaklarına sahip. Ancak Rio Tinto'dan önce Jardine Matheson, bize çok daha fazla detay verecek.



    Jardine Matheson, Afyon ticaretinin en önemli merkezlerinden biri. Öyle ki, 1800'lü yıllarda Türkiye'den Çin'e afyon sevkiyatını yapan şirket.



    4 YILDA 18 ÜLKEDE...
    O tarihte, Çin'deki en büyük 3 şirketten biri olan Russell & Company ile Thomas Handasyd Perkins ile ortaklık yaptı. Bu Jardine Matheson'da büyük rahatsızlığa neden oldu. Jardine Matheson ile Russel&Perkins arasında büyük bir mücadele ortaya çıktı. Çıkış yolu da Rothschild ailesinden geçiyordu. Rothschild, Jardine Matheson ile Russel and Perkins'i buluşturdu. İki şirket, ortaklık yapmak zorunda kaldı. Afyon ticaretinde finansın kalbi olacak HSBC, 1865'te kuruldu. 8 yıl sonra da Rothschild ailesinin hayali olan Rio Tinto kuruldu. Jardine Matheson'ın afyon ticaretinden Rothschild ailesine düşen parayla madenleri işletmeye başlayan Rio Tinto, sadece 4 yılda 18 ülkeye yayıldı.



        HSBC MADENE KAYNAK SAĞLADI
        HSBC, Rothschild'in maden şirketlerine kaynak sağladı.



        Bastığı paranın arka yüzünde ailenin simgesi aslan vardı.



        TÜM PLAN ONLARA AİT...
        Jardine Matheson, Çin'de afyon ticaretiyle uğraştı.



            İSMİ BU NEHİRDEN GELİYOR
            Rio Tinto, İspanya'nın güneybatısındaki Huelva kentinden akan bir nehirdir. Nehrin adı İspanyolca'da 'boyalı' anlamına gelir. Hehir, yaklaşık 100 km uzunluğundadır. Suyun rengi, nehir boyunca yapılan madencilik faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Yaklaşık beş bin yıldır, nehir güvenilir bir bakır ve bronz kaynağı olmuştur. İşte Rio Tinto şirketinin adı buradan gelmektedir.

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