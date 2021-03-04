



4 YILDA 18 ÜLKEDE...

O tarihte, Çin'deki en büyük 3 şirketten biri olan Russell & Company ile Thomas Handasyd Perkins ile ortaklık yaptı. Bu Jardine Matheson'da büyük rahatsızlığa neden oldu. Jardine Matheson ile Russel&Perkins arasında büyük bir mücadele ortaya çıktı. Çıkış yolu da Rothschild ailesinden geçiyordu. Rothschild, Jardine Matheson ile Russel and Perkins'i buluşturdu. İki şirket, ortaklık yapmak zorunda kaldı. Afyon ticaretinde finansın kalbi olacak HSBC, 1865'te kuruldu. 8 yıl sonra da Rothschild ailesinin hayali olan Rio Tinto kuruldu. Jardine Matheson'ın afyon ticaretinden Rothschild ailesine düşen parayla madenleri işletmeye başlayan Rio Tinto, sadece 4 yılda 18 ülkeye yayıldı.